Katy Perry i Orlando Bloom to w ostatnim czasie jedna z najgłośniejszych par show-biznesu. Odkąd w 2016 roku poinformowali, że są razem, w mediach pojawiały się coraz to nowe informacje na ich temat. Z początku bywało burzliwie, jednak w zeszłym roku wszystko się unormowało - wtedy to wokalistka przyjęła oświadczyny aktora.

Jakiś czas temu sporo mówiło się o ciąży Katy Perry, o której poinformowała za pomocą teledysku do piosenki "Never Worn White". Gwiazda pokazała się w białej, satynowej sukni, trzymając się za brzuszek. Dodajmy, że w pełnej wersji klipu Katy miała kwiecistą stylizację, ewidentnie inspirowaną strojem Beyonce, w którym diwa ogłosiła, że spodziewa się bliźniaków. Od tamtej pory fani mogli śledzić przebieg ciąży Katy. Nie zabrakło także informacji o płci dziecka, którą w wyjątkowy sposób podzielił się przyszły ojciec - aktor posmarował swoją twarz różowym kremem. Wraz z końcem sierpnia na świecie pojawiła się córeczka piosenkarki i aktora. Para nadała córce dwa imiona: Daisy Dove.

Beyonce obdarowała córeczkę Katy i Orlando

Narodziny dziecka Katy i Orlando wywołały niemałą radość nie tylko wśród fanów, ale też sław, które powitały dziewczynkę na świecie licznymi upominkami. Wśród nich znalazła się Beyonce, która podarowała koleżance z branży wielki bukiet białych kwiatów z dołączonym liścikiem.

Gratuluję nowego członka rodziny – Beyonce - napisała w treści.

Katy Perry podzieliła się zdjęciem prezentu w jednej ze swoich instagramowych relacji. Chwilę później na InstaStories gwiazdy trafił podarunek od Lionela Richie. Ten z kolei podarował córeczce gwiazd uroczy biały szlafroczek. Fotki prezentów zobaczycie w naszej galerii!