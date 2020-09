Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta do końca życia będą pamiętać, w jaki sposób się poznali. Ich wielka miłość rozpoczęła się na medialnym ślubie. Mimo że eksperyment "Ślub od pierwszego wejrzenia" wciąż budzi w widzach wiele kontrowersji, to dzięki niemu kilka osób znalazło swoją drugą połówkę. Oliwia i Łukasz dzisiaj są już rodzicami małego Franka i nie wyobrażają sobie życia bez siebie nawzajem. Eksperci programu doskonale wiedzieli, co robili. Dobrali pary w taki sposób, aby rozumiały się na wielu płaszczyznach. U Oliwii i Łukasza z pewnością jest to poczucie humoru.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Łukasz zrobił Oliwii zdjęcie

Byli uczestnicy programu wybrali się na romantyczną randkę. Wybrali z tej okazji knajpę z pięknym widokiem. Oliwia była tak zachwycona całą scenerią, że postanowiła uwiecznić ją na fotografii. O pomoc poprosiła swojego męża. Miała zwrócić się do niego słowami:

Kochanie, zrób mi jakieś ładne zdjęcie.

Efekt? Chyba nie był do końca zadowalający. Jednak to nie popsuło humoru Oliwii, wręcz przeciwnie. Tak bardzo rozbawiła ją fotka wykonana przez męża, że postanowiła podzielić się nią ze swoimi obserwatorami.

Oliwia z programu 'Ślub od pierwszego wejrzenia' instagram/modrafrelka

Zdjęcie może nie jest idealne, ale z pewnością będzie świetną pamiątką. A Łukasz musi się jeszcze nieco trochę podszkolić, aby zasłużyć na miano "instagram husband".

