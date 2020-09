Justyna Żyła i Piotr Żyła byli małżeństwem przed dwanaście lat (2006-2018). Doczekali się dwójki dzieci, byli bardzo szczęśliwi i nic nie wskazywało na to, że ich rodzina rozpadnie się. Celebrytka jednak publicznie zarzuciła mężowi, że ją zdradził, po czym ogłosiła, że ich związek to przeszłość. Mimo że sąd orzekł rozwód za porozumieniem stron prawie dwa lata temu, skoczek narciarski i jego była żona nadal publicznie wbijają sobie szpilki. Justyna robi jednak wszystko, by pokazać, że jest szczęśliwą kobietą i uporała się z przeszłością. Właśnie zapozowała z bukietem róż. Dostała je od tajemniczego ukochanego?

Justyna Żyła pozuje z bukietem róż i daje do zrozumienia, że jej serce jest zajęte

Na InstaStories Justyny Żyły pojawiły się dwa zdjęcia z jej romantycznego wyjazdu do Zakopanego. Do ujęć celebrytka pozuje z bukietem róż, a opisem podsyca plotki o nowym związku.

Takie niespodzianki na mnie Zako czekały. Dziękuję! - chwaliła się.

Cóż, nie pozostaje nam więc nic innego, jak czekać na zdjęcie partnera Żyły. W końcu pojawił się nagle, niemalże w tym samym momencie, w którym na jaw wyszło, że zakochany jest Piotr. Skoczek narciarski nie potwierdził nowego związku, ale z medialnych doniesień wynika, że spotyka się z 23-letnią gwiazdą młodzieżowych serialu TVN-u, Marceliną Ziętek.

