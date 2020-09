DJ Erick Morillo największą popularność zdobył w 1994 roku wydając kawałek "I Like To Move It". Występował wtedy w duecie z Reel 2 Real. Utwór znalazł się na pierwszych miejscach list przebojów, gdy w 2005 roku został użyty do znanego filmu animowanego "Madagaskar". Dla przypomnienia, była to ulubiona piosenka króla Juliana. Informacja o śmierci artysty napłynęła do mediów we wtorek. Muzyk został znaleziony martwy w swoim apartamencie. Przyczyna śmierci nadal jest badana.

DJ Erick Morillo nie żyje

Śmierć muzyka zbiegła się z jego zatrzymaniem pod zarzutem napaści seksualnej. DJ Erick Moriilo został oskarżony o napaść na kobietę, z którą współpracował. Sytuacja miała mieć miejsce na jednej z prywatnych imprez. Kobieta została znaleziona naga, a ekspertyza wykazała, że została zgwałcona. Artysta trafił do aresztu na początku sierpnia, który opuścił po wpłaceniu kaucji. W najbliższy piątek miał rozpocząć się proces.

Policja została wezwana do mieszkania artysty dokładnie 31 sierpnia. Z pierwszych ustaleń policji wynika, że na miejscu zdarzenia nie było śladu osób trzecich, dlatego na ten moment wykluczone jest morderstwo.

Kim był Erick Morillo?

Erick Morillo urodził się w 1971 roku w Kolumbii. Występował w takich zespołach jak B-Crew, Club Ultimate, Da Mob, In The Screen, Lil Mo' Yin Yang, MNM, The Pianoheadz, Platinum Crew, Reel 2 Real czy Smooth Touch. Na swoim koncie ma także współpracę z największymi amerykańskimi gwiazdami. Tworzył podkłady muzyczne dla Whitney Houston, Basement Jaxx, Diany Ross czy DJ Rap.