O córce Kasi Kowalskiej zrobiło się jeszcze głośniej kilka miesięcy temu, gdy jej mama wystosowała rozpaczliwy apel do ludzi, aby pozostali w domach. Piosenkarka w zamieszczonym nagraniu opowiedziała o poważnym stanie zdrowia córki. Ola trafiła wówczas do szpitala w Wielkiej Brytanii i była intubowana. Podejrzewano koronawirusa, jednak dolegliwości córki gwiazdy okazały się inne. Dziewczyna wróciła do zdrowia i jest coraz bardziej aktywna w mediach społecznościowych. Jednym z najnowszych zdjęć wywołała sporo kontrowersji.

Córka Kasi Kowalskiej pozuje nago z piwem

Ola jest odważną instagramerką, która nie boi się kontrowersji. Najnowszym zdjęciem według co poniektórych internautów już przesadziła. Dlaczego? Trzymając w ręku piwo, zapozowała nago w wannie. Zerknijcie sami.

Fotka zmieszała internautów. Niektórzy byli pod wrażeniem oryginalnego pomysłu, ale znaleźli się i tacy, którzy nie pałali już takim entuzjazmem.

Nie wierzę, że jesteś córką Kasi Kowalskiej.

No teraz to tylko czekać, aż się cała nago pokażesz. Tak nude. Dawaj.

Pleśń na fugach. Wstyd- piszą.

Ola nie odpowiedziała na żaden z powyższych komentarzy, jednak w jej obonie stanęli pozostali obserwatorzy. Myślicie, że faktycznie córka Kasi Kowalskiej nieco przesadziła?

