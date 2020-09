Paweł Tyburski znany jako Pablo zawdzięcza popularność wystąpieniu w programie "Love Island. Wyspa miłości". Choć od emisji pierwszej edycji minęło już wiele czasu, Paweł prężnie rozwija swoją karierę w mediach społecznościowych, gdzie może szczycić się całkiem sporą rzeszą fanów. Pablo znany jest także z tego, że należy do grona celebrytów, którzy nie traktują epidemii koronawirusa poważnie, wręcz uważają, że została wymyślona. Mężczyzna co rusz publikuje filmiki, które mają potwierdzić jego zdanie. Tym razem jednak odniósł się do Adama Małysza.

Paweł z "Love Island" reaguje na wypowiedź Adama Małysza

Jak pamiętamy, Adam Małysz przechodził zakażenie koronawirusem. Nic więc dziwnego, że gdy rozpoczął się rok szkolny zachęcał dzieci do "polubienia się" z maseczkami ochronnymi. W końcu skoczek zna zagrożenie z autopsji.

Wypowiedź Adama Małysza w mocnych słowach skomentował Paweł. Jego zdaniem noszenie maseczek będzie miało fatalny wpływ na zdrowie dzieci. Na InstaStories udostępnił wywiad skoczka i podsumował go mocnymi słowami.

Ty chłopie dla mnie jesteś skończony... Kolejne przekupna morda - podpisał wideo.

Paweł Tyburski 'Love Island' Paweł Tyburski 'Love Island' - Instagram

Kontrowersyjne zdanie Pawła Tyburskiego nie pierwszy raz odbiło się głośnym echem w mediach. Jak wiemy, były uczestnik randkowego show znany jest z tego, że często mówi to, co mu ślina na język przyniesie. Profil instagramowy Pawła jest pełen artykułów i filmików, które mają potwierdzić to, że epidemia koronawirusa jest teorią spiskową.

