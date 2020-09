Janusz Palikot przez wiele lat był jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci na polskiej scenie politycznej. Kto z nas nie pamięta słynnej konferencji prasowej Platformy Obywatelskiej, podczas której to sam zainteresowany wymachiwał przed fotoreporterami pistoletem i wibratorem. Niestety nie do końca spodobało się to szefostwu partii, co było początkiem jego końca w PO. Następnie polityk założył własną partię "Ruch Palikota", jednak po kilku latach zdecydował się odejść od polityki i zająć się biznesem. Dzięki temu ma również więcej czasu dla swoich najbliższych, co bacznie relacjonuje w mediach społecznościowych.

Janusz Palikot na wakacjach w Grecji

Janusz Palikot jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, jednak dopiero niedawno zdecydował się założyć konto na Instagramie. Tam możemy zobaczyć byłego polityka z nieco bardziej prywatnej strony. Chętnie relacjonuje obserwatorom swoje życie rodzinne, jak również wyjazdy. Tak było i tym razem, gdy zamieścił kilka postów z wakacji w Grecji.

Z zamieszczonych przez Janusza Palikota zdjęć i filmików dowiadujemy się, że na wczasy wybrał się z małżonką oraz dwójką swoich dzieci. Biznesmen chętnie dzieli się również fotkami pięknych widoków oraz hoteli, w których się zatrzymuje, które robią na nas niemałe wrażenie. Przekonajcie się zresztą sami.

