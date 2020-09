Zagraniczne media są pewne. Brad Pitt znów jest zakochany. Były mąż Angeliny Jolie ma spotykać się z 27-letnią Nicole Poturalski, niemiecką modelką o polskich korzeniach. Para niedawno spędziła romantyczny urlop na południu Francji, jednak żadne z nich jak dotąd nie potwierdziło plotek o romansie. Być może zachowawczość Brada Pitta wynika z faktu, że jego o 29 lat młodsza wybranka... ma męża i żyje z nim w otwartym związku.

Nowa dziewczyna Brada Pitta ma męża

Nicole Poturalski od ośmiu lat jest żoną Rolanda Mary'ego, 68-letniego milionera i właściciela restauracji. Para wychowuje razem siedmioletniego syna Emila. Amerykański portal PageSix donosi, że biznesmen i modelka żyją w otwartym związku, a Mary nie ma nic przeciwko, żeby jego żona randkowała z największymi bożyszczami Hollywood. Restaurator ma na swoim koncie kilka małżeństw i najwyraźniej odpowiada mu otwarty typ relacji.

Mary był kilkukrotnie żonaty i ma pięcioro dzieci. Nie jest zazdrosny, ani nie czuje negatywnych emocji - donosi źródło portalu.

Zagraniczne media spekulują, że Pitt i Poturalski pierwszy raz spotkali się właśnie dzięki Rolandowi. Latem zeszłego roku aktor stołował się w berlińskiej restauracji biznesmena, gdzie poznał jego żonę. Brad miał być zauroczony modelką do tego stopnia, że wyszedł z lokalu z jej numerem telefonu. Wygląda na to, że ich restauracyjny flirt przerodził się w coś większego. Pod koniec sierpnia tabloidy rozpisywały się o ich wspólnych wakacjach we Francji. Choć kochankowie nie potwierdzili plotek, to Nicole Poturalski została już okrzyknięta następczynią Angeliny Jolie, a niektórzy dostrzegają w niej rysy Iriny Shayk.

