Rodzina Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana w czerwcu powiększyła się o nowego członka - syna Henryka. Od tej pory mały chłopiec towarzyszy mamie we wszystkich aktywnościach, również tych w sieci. Na swoim profilu na Instagramie "Perfekcyjna pani domu" często publikuje zdjęcia synka, uwieczniając tym samym najważniejsze momenty z jego życia.

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek pokazała wideo z gaworzącym Heniem

Małgorzata Rozenek założyła Henrykowi tęczowy dres. Fani doszukują się ukrytego przekazu

Choć w polskich szkołach rok szkolny zaczął się 1 września, nie wszyscy uczniowie popędzili z tornistrami między szkolne mury. Niektórzy jeszcze chwilę mogą cieszyć się smakiem wakacji. Do tych szczęśliwców należą między innymi synowie Małgosi: Stanisław i Tadeusz, którzy na co dzień uczęszczają do francuskiej szkoły, gdzie nauka rozpoczyna się kilka dni później. Chłopcy więc póki co wypoczywają z rodzicami nad polskim morzem. Fotografią z najmłodszym z braci, który całą drogę edukacji ma jeszcze przed sobą, pochwaliła się na Instagramie:

Znad pięknego, polskiego morza wszystkim uczniom, życzymy udanego i zdrowego rozpoczęcia roku szkolnego. Jesteście pewnie stęsknieni szkoły i kolegów? Moi synowie też zaczynają szkołę (kilka dni później niż polskie szkoły) i nigdy tak bardzo nie mogli się doczekać, a Henrysio jeszcze nie wie co go czeka, powodzenia kochani - czytamy na profilu Małgosi.

Choć post dotyczył szkoły, fanom w oczy rzucił się... tęczowy dres Henryka, w który Rozenek zdecydowała się go ubrać.

Cóż za kontrowersyjna stylówka - napisał jeden z obserwatorów pod zdjęciem.

Małgosia przyznała, że tęcza na dresie Henia to zamierzony zabieg:

Kto powiedział, że to przypadek? - zagaiła zalotnie Małgosia.

Na szczęście zdecydowanej większości nie przeszkadzała tęcza na stroju dzidziusia:

Uwielbiam dzieciaki w takich outfitach!

Śliczny bobasek - czytamy.

A Wam jak się podoba stylizacja Henia?