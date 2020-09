1 września w jednym z warszawskich kin odbyła się premiera najnowszego filmu Patryka Vegi "Pętla". Na salonach nie brakowało największych gwiazd i celebrytów. Pojawili się m.in. Katarzyna Warnke, Piotr Stramowski, Antoni Królikowski, Dagmara Kaźmierska, a nawet były premier Leszek Miller. Jednak to inna osoba przykuła największą uwagę fotoreporterów. To Gabriel Fleszar, który zniknął z show-biznesu wiele lat temu. Jak teraz wygląda?

Gabriel Fleszar na premierze filmu "Pętla"

Gabriel Fleszar zasłynął dzięki piosence "Kroplą deszczu". Ten utwór stał się hitem, jednak nie przełożył się na jego karierę. Artysta postanowił zniknąć z show-biznesu, założył rodzinę, a obecnie spełnia się w roli taty.

Nic więc dziwnego, że jego nagłe pojawienie się na premierze filmu Patryka Vegi wzbudziło ogromne zainteresowanie. Gabriel Fleszar pojawił się w granatowym garniturze. Bardzo zmienił się przez te lata?

Gabriel Fleszar przypomniał się fanom w 2011 roku, kiedy wziął udział w muzycznym programie "The Voice of Poland". Trafił wtedy do drużyny Nergala, jedynego trenera, który nie znał przeszłości artysty. Doszedł nawet do dalszej części show, czyli "bitw", jednak tam już odpadł.

Gabriel Fleszar stworzył wiele utworów, m.in. jeden z Mają Konarską "Nawet gdy pogubię się". Jednak żaden z nich nie powtórzył sukcesu "Kroplą deszczu". W rozmowie z portalem Interia wyznał kiedyś, że choć zniknął ze świata mediów, nie przestał się realizować artystycznie.

Nie pokazywałem się w mediach, natomiast cały czas tworzyłem muzykę, koncertowałem, brałem udział w różnych projektach - pisałem m.in. muzykę do spektaklu teatralnego. Ciągle się rozwijam i realizuję - powiedział.

Czyżby zapowiadał się wielki powrót artysty?