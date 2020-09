"Love Island". Na wyspie pojawi się finalistka Miss Polski Nastolatek i... detektyw. Nowe uczestniczki namieszają

Program "Love Island. Wyspa miłości" po rocznej przerwie wrócił na antenę Polsatu. Druga edycja reality show z pewnością nas nie zawiedzie i dostarczy wymagającej małego wkładu intelektualnego rozrywki. W pierwszym odcinku poznaliśmy dziesięcioro uczestników, którzy postanowili poszukać uczucia, zgarnąć wygraną lub zdobyć sławę na hiszpańskiej wyspie. Choć motywacje do wzięcia udziału w show są odmienne, mniej różnorodny jest system doboru występujących w nim bohaterów. Większość "wyspiątek" to popularni z mediów społecznościowych influencerzy czy znajomi telewizyjnych gwiazdek. W kolejnym odcinku pojawią się następne dwie przedstawicielki płci pięknej. Sami oceńcie, czy mają szansę na to, by namieszać w programie!

Nowe uczestniczki "Love Island"

Poznajcie Adriannę Gotowicką i Alicję Błaszczyk. To dwie wysokie blondynki, które pojawią się na "wyspie miłości". Czym dziewczyny zajmują się na co dzień? Adrianna ma 19 lat i ukończyła szkołę o profilu wojskowym. W przyszłości jednak chce działać w branży beauty, współpracując z salonami kosmetycznymi i klinikami oferującymi zabiegi z dziedziny medycyny estetycznej. W 2017 roku była finalistką konkursu Miss Polski Nastolatek. Znalazła się także w dziesiątce najbardziej atrakcyjnych kobiet Warmii i Mazur. Za mundurem... panowie sznurem?

Alicja natomiast to uwielbiająca podróże 25-latka, która niegdyś chciała zostać detektywem. Z wykształcenia jest kryminologiem, jednak nie pracuje w zawodzie. Często chowa skromność do kieszeni, a szczególnie zachwala swój wzrost. Bawiła się w nowojorskich klubach i nurkowała z rekinami w Tajlandii.

Myślicie, że panie podbiją serca widzów i uczestników show? A może dołączą do autorów mało lotnych wypowiedzi, które mieliśmy okazję wysłuchać podczas emisji pierwszego odcinka programu?