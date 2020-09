"Poranek kojota" nie bez powodu stał się kultowym hitem. Film miał swoją premierę w 2001 roku, ale do dziś może szczycić się ogromną rzeszą fanów. Co więcej, niezwykłą produkcją Olafa Lubaszenki interesują się także młodsze pokolenia. Przypomnijmy, że w główne role w filmie wcieli się Maciej Stuhr i Karolina Rosińska, którzy na ekranie zagrali kochanków. To, że Maciej Stuhr ma za sobą wiele sukcesów kinowych, jest oczywiste, ale co się dzieje z filmową Noemi? Karolina Rosińska po sukcesie filmu usunęła się w cień.

REKLAMA

Karolina Rosińska życie prywatne

Wydawać się mogło, że Karolina Rosińska jest skazana na sukces. Jej urodą i talentem zachwycało się wielu krytyków i każdy z nich uważał, że czeka ją międzynarodowa kariera. Przyczyniła się do tego jej niezapomniana rola w filmie "Uprowadzenie Agaty" z 1993 roku. Rosińska wcieliła się w postać Moniki, głównej bohaterki. Aktorka miała wtedy niespełna 19 lat.

Następnym sukcesem okazała się rola w filmie "Poranek kojota". Zagrała tam piosenkarkę Noemi pochodzącą z bogatego domu. Pomiędzy tymi produkcjami można dostrzec pewne podobieństwo. Aktorka w obu produkcjach zagrała dziewczynę z bogatego domu, która zakochuje się w biedniejszym, ale szczerym i dobrym chłopaku.

Rola Noemi jest bardzo "moja". Mam nadzieję, że ta rola jest lepsza pod względem aktorskim, niż moje poprzednie kreacje. A jeśli chodzi o korzystanie z doświadczeń zdobytych podczas kręcenia "Uprowadzenia Agaty", to oczywiście robiłam to, bo korzysta się z doświadczeń zdobytych na planie każdego filmu. W obydwu rolach dałam bardzo dużo z siebie jako osoba, a nie tylko jako aktorka - wspominała Rosińska w rozmowie z portalem Stopklatka.pl.

Karolina Rosińska. Youtube.com

Po ogromnym sukcesie kinowym Karolina Rosińska zdecydowała się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Tam kształciła się w kierunku aktorstwa i zajmowała modelingiem.

Wyjechałam do Stanów, na prywatne zaproszenie, do Los Angeles i zostałam tam przez 15 lat. Weszłam w to wszystko z marszu i jak teraz patrzę, to widzę, że to mi się bardziej przydarzyło, niż było przemyślane - mówiła w programie "Pytanie na śniadanie".

Za oceanem aktorka starała się ułożyć życie. Wyszła za mąż za instruktora nurkowania, z którym małżeństwo skończyło się po roku.

Po jakimś czasie zaczęło się psuć w moim małżeństwie. Mąż był instruktorem nurkowania i często wyjeżdżał. Po prostu rozeszły nam się drogi – mówiła w książce „Gdzie są gwiazdy z tamtych lat?”

Później związała się z Piotrem Bukowieckim (późniejszym partnerem Doroty Gardias). Doczekali się dwójki dzieci: córki Vivian i o rok młodszego Melchiora. Niestety i tutaj ich drogi się rozeszły.

Czym zajmuje się teraz?

Karolina Rosińska w 2009 roku zdecydowała się wrócić do Polski. Ku zaskoczeniu wszystkich zrezygnowała z pracy aktorki. Obecnie uczy w szkole angielskiego i prowadzi zajęcia z teatru i literatury. Stroni od blasku mediów i fleszy.

Na ekranie natomiast występuje bardzo sporadycznie, a w ostatnim czasie praktycznie wcale. Mimo to jej uroda nadal jest podziwiana.