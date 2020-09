Natalia Siwiec od kilku miesięcy czekała na to, by ruszyć na zagraniczne wakacje. Gdy wreszcie się udało, postanowiła za szybko nie wracać, dlatego jej wczasy trwają już prawie dwa miesiące. Najpierw wybór padł na greckie Mykonos, z kolei od początku sierpnia wypoczywa w gorącej Hiszpanii. Fani niejednokrotnie zachwycali się jej ciałem w bikini, jednak znajdują się i tacy, którzy doszukują się kolejnych zmian w jej wyglądzie lub przeróbek na zdjęciach.

Natalia Siwiec poprawia figurę w programie graficznym?

Pod zdjęciami Natalii na Instagramie prawie za każdym razem pojawiają się komentarze sugerujące ingerencję chirurga lub grafika. Dla wielu jej obserwatorów to powód do dyskusji, a dla samej modelki okazja do prześmiewczych lub wymijających odpowiedzi. Nie ma się czemu dziwić.

Ostatnio pod postem również nie zabrakło pytań i krytycznych stwierdzeń.

Głowa większa od reszty ciała.

Ten program do wycinania tu i tam powinien zostać dopracowany. Talia, uda pływają.

Oj coś ciała za mało od pasa w dół - komentują obserwatorzy Natalii.

Duża część jednak broniła Siwiec i pisała pod postem prześmiewcze komentarze w kontrze pojawiających się, negatywnych opinii.

Natalio, czy skracałaś palec u lewej stopy? Jest ewidentnie krótszy.

Chyba skracała pani kość śródstopia.

Ludzie to kosmitka.

Natalia na komentarze odpowiada śmiejącymi się emoji i wcale nie próbuje tłumaczyć się ciekawskim pytającym. Niezależnie od tego, czy w oskarżeniach jest cień prawdy i tak zawsze znajdzie się coś, co wzbudzi niepokój fanów.

Uważacie, że brak konkretnych odpowiedzi ze strony Natalii to słuszna taktyka?