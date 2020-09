Aleksandra Kwaśniewska na rozbrajającym zdjęciu z dzieciństwa. Tak wspiera uczniów. "Współczuję"

Aleksandra Kwaśniewska niezbyt często i chętnie pojawia się na salonach. Córka byłego prezydenta jest za to bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie ma sporą grupę wiernych fanów. Kwaśniewska chętnie pokazuje tam fotografie ze swojego rodzinnego albumu, również te z czasów jej dzieciństwa i przy okazji udowadnia, że ma ogromne poczucie humoru.

Aleksandra Kwaśniewska na zdjęciu z dzieciństwa

Aleksandra Kwaśniewska już nie raz publikowała zdjęcia, które zrobiono jej, kiedy była jeszcze dzieckiem. 39-latka tym razem jednak rozbiła bank, bo fotografia, którą podzieliła się z fanami jest naprawdę rozbrajająca. Robotę robi tu wszystko - mina małej wówczas Kwaśniewskiej, jej gesty, a także kontekst. Mała Ola wygląda bowiem na fotografii, jakby była zmęczona życiem i szkolnymi obowiązkami (na stole prawdopodobnie leży zeszyt).

Wydaje się więc, że Kwaśniewska doskonale pamięta czasy szkolne i emocje, jakie wówczas towarzyszą wielu dzieciakom. Rozbrajające zdjęcie zadedykowała właśnie im, i to właśnie pierwszego września, kiedy muszą na nowo wrócić do szkolnej rzeczywistości. Do fotografii załączyła lakoniczny, acz bardzo wymowny "list".

Kochane Dzieci, współczuję. Ciocia Ola - czytamy.

Fani komentują

Fani Kwaśniewskiej nie mogli powstrzymać się od śmiechu. Internauci chwalili nie tylko fotografię i fakt, że Ola jest fotogeniczna od dziecka, ale też załączony do zdjęcia podpis.

Najlepsza fota w temacie szkoły jaką widziałam.

Boska fotka. Ola jesteś najlepsza.

Mistrz.

Genialne, aż oplułam telefon - śmiali się, doceniając poczucie humoru Kwaśniewskiej.

Wpis Oli z pewnością poprawi dziś humor niejednemu uczniowi i rodzicowi.