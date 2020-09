Sara Boruc należy do grona tych gwiazd, które chętnie opowiadają o życiu prywatnym i je pokazują. Internauci nie tylko z zapartym tchem czekają na nowe smaczki z domowych pieleszy, ale i uwielbiają jej relacje z Arturem Borucem. Nie bez powodu nazywani są jedną z najbardziej lubianych "power couple". Sara nie ukrywa, że jest dla męża ogromnym wsparciem i gdy jej ukochany podpisał umowę z londyńskim klubem bez zastanowienia spakowała walizki i tam zamieszkała z rodziną. Niedawno Borucowie podjęli decyzję, że wracają do Warszawy, co oczywiście było związane z przeniesieniem Artura do klubu Legii Warszawy. Mimo że od przeprowadzki upłynęło niewiele czasu, celebrytka zdążyła już pokazać mieszkanie na InstaStories. Teraz przyszła kolej na biuro. Jak widać, Borucowie urządzają się w stolicy na dobre.

Sara Boruc pokazała nowe biuro

Biuro Sary znajduje się także w Warszawie, w pięknej, antycznej kamienicy. Trzeba przyznać, że celebrytka ma ogromne wyczucie stylu, bo wnętrze jej biura przypominają te paryskie. Jest podłoga w jodełkę i białe zdobione ściany. Choć większości mebli jeszcze nie ma, a przed Sarą największe wyzwanie - urządzenie, uwagę zwraca żyrandol w dawnym stylu i designerskie fotele.

I takie mamy fajne fotele. A resztę mebli dopiero będziemy dobierać - mówiła Sara na nagraniu.

Poniżej możecie zobaczyć całe wideo.

Jak Wam się podoba?