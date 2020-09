Arnold Schwarzenegger to austryjacko-amerykański aktor, polityk oraz były kulturysta. Na Instagramie chętnie udostępnia swoje wypowiedzi w ważnych kwestiach społecznych i politycznych. Tym razem jednak pochwalił się kondycją, która - mimo leciwego wieku - wciąż robi wrażenie. Widać, że powiedzenie "w zdrowym ciele zdrowy duch" to w jego przypadku idealne określenie.

REKLAMA

Arnold Schwarzenegger podnosi ciężary w rytm piosenki Taylor Swift

Aktor udostępnił w poście na Instagramie filmik, na którym wykonuje swoje ulubione ćwiczenie pleców - wiosłowanie końcem sztangi. Jak wynika z opisu zdjęcia, wideo ma posłużyć jako motywacja dla jego młodszych fanów. Doskonale zdaje sobie sprawę, że jest wzorem dla swoich obserwatorów, a jego wiek nie stanowi żadnej przeszkody w osiąganiu świetnych rezultatów podczas ćwiczeń.

Jestem stary, ale nie przestarzały. T-bar rows to jedno z moich ulubionych ćwiczeń - przekonuje Arnold.

Patrick Schwarzenegger komentuje popisy taty

Fani komentowali perfekcyjną kondycję aktora, jednak nie tylko to zwróciło ich uwagę. Schwarzenegger popisywał się umiejętnościami w rytm piosenki Taylor Swift o tytule "…Ready For It?". Czyżby gwiazdor był skrytym fanem twórczości młodej wokalistki?

Wybór utworu, który grał w tle na nagraniu Arnolda, nie uszedł również uwadze jego synowi, Patrickowi, który nie omieszkał skomentować - wyraził zrozumienie wobec ojcowskich upodobań.

Nie ma to jak pakowanie na siłowni w rytm piosenki Taylor Swift. Rozumiem Cię ziom.

Miło czyta się komentarze, w których rodzina jest dla siebie wsparciem - Patrick chwali gust muzyczny ojca, a niedawno podzielił się ze światem informacją, że jego siostra urodziła swoje pierwsze dziecko. W rodzinie siła!

Zobacz też: Najmłodszy syn Arnolda Schwarzeneggera skończył studia. Z tej okazji dumny tata przerobił jego zdjęcie w Photoshopie