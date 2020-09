Wojciech Mazolewski i Maja Sablewska to para, która ma za sobą niezwykle ciekawą przeszłość. Przez lata rozstawali się i wracali do siebie, a związek oficjalnie zakończył się w 2016 roku. Choć oboje nie wypowiadali się na temat zakończenia relacji, niedawno postanowili dać sobie kolejną szansę. W marcu para oficjalnie wróciła do siebie i dziś tworzą szczęśliwy związek.

Maja Sablewska i Wojciech Mazolewski na wakacjach

Choć oboje stronią od blasku fleszy i rzadko publikują wspólne fotografie w mediach społecznościowych, to wiemy, że obecnie przebywają razem na urlopie. Stylistka i muzyk wybrali się jedną z greckich wysp. Na Instagramie Wojciecha znalazło się pełno ujęć z tego niezwykłego urlopu. Jednak ostatnie z nich trochę zaskoczyło internautów. Muzyk pozował do zdjęcia, leżąc w hamaku. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jest nagi. Wiadomo też, że zdjęcia zrobiła sama Maja Sablewska, co uwieczniła na InstaStories.

Kalimera? Jeszcze chwila na odpoczynek i zaraz ruszamy z koncertami - podpisał zdjęcie Wojtek, po czym dodał terminy zbliżających się koncertów.

Post skomentowała także Maja.

Będę na wszystkich - napisała stylistka.

Wojciech Mazolewski instagram.com/wojtekmazolewski

Zobaczcie, jak wyglądają ich wakacje.

Jak widać, miłość kwitnie i kolejny raz sprawdza się powiedzenie, że stara miłość nie rdzewieje. Nam nie pozostaje nic innego, jak życzyć parze wszystkiego, co najlepsze. Z niecierpliwością czekamy na kolejne zdjęcia.