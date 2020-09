Zespół Golec uOrkiestra to prawdziwy fenomen. Bliźniacy z Milówki wykonują mało popularną muzykę folkową, a mimo to dorobili się kilku przebojów ("Słodycze", "Ściernisco"), które chyba już na zawsze zostaną w repertuarze wodzirejów wesel i innych imprez. Ostatnio Paweł i Łukasz eksperymentują też z rapem, co zaowocowało chociażby współpracą z Bedosem i hitem "Górą Ty". Za ich sławą stoi jednak nie tylko muzyka, ale też to, że są bliźniakami.

Bracia Golec są tak podobni, że nie rozróżnia ich rodzina

Łukasz i Paweł Golec, jak to bliźniacy jednojajowi, są do siebie bardzo podobni. Co więcej, obaj chętnie podkreślają to taką samą fryzurą, czyli długim kucykiem i podobnymi ubiorami. Jak wyznali w rozmowie z "Faktem" ludziom nadal zdarza się pomylić ich. To dotyczy także najbliższej rodziny muzyków.

Wiele osób nas myli, nie rozpoznaje. Nawet nasza najbliższa rodzina. Mało tego, nawet nasze dzieci też się czasami mylą i mówią do Pawła "tata", a do mnie jego dzieci też "tata". Później oczywiście, jak już coś powiemy, to wszystko wtedy się tak jakby wyjaśnia, że to jednak pomyłka. Ale faktycznie, nawet nasza mama miała problemy z rozpoznaniem nas, jak byliśmy oczywiście dużo młodsi - powiedział Łukasz Golec.

Paweł dodał za to, że zdarza im się wykorzystywać podobieństwo i celowo zmylają innych, do czego zachęca też inne bliźnięta.

Róbcie to, bo to jest naprawdę ewenement i warto.

My także mamy problem z odróżnieniem Pawła Golca od jego brata Łukasza. Dobrze wiedzieć, że nie jesteśmy sami.