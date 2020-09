Daniel Martyniuk jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Na jego InstaStories pojawiają się obszerne relacje, w których syn króla disco polo daje upust emocjom, opowiada o swoich planach, bolączkach lub wygraża gwiazdom. Jednak nawet najgorliwszy obserwator 31-letniego Martyniuka nie znajdzie w jego mediach społecznościowych wielu rodzinnych obrazków z życia celebryty. I to raczej nie dlatego, że Daniel dba o prywatność swojej rodziny. Nie od dziś wiadomo, że jego relacje z żoną Eweliną, delikatnie mówiąc, nie układają się najlepiej. Nie zaprzecza temu nawet Zenek Martyniuk, który w jednym z wywiadów przyznał, że jego syn zbyt szybko stanął na ślubnym (więcej na ten temat TUTAJ). Teraz jednak krnąbrny syn gwiazdora postanowił powspominać rodzinę i czas spędzony z żoną i córką.

REKLAMA

Daniel Martyniuk tęskni za córką

Daniel Martyniuk prawdopodobnie cierpi na bezsenność. Wskazuje na to jego instagramowa twórczość. Celebryta niejednokrotnie zamieszczał wpisy i nagrania na InstaStories własnie w nocy. Tak było też i tym razem. Martyniuk o 4 rano pochwalił się czarno-białym zdjęciem, na którym widać jego żonę i córkę. To co zwraca jednak uwagę, to sentymentalny podpis fotografii.

Czas mija, smutek rośnie - napisał 31-latek, dodając pod wpisem datę 22.10.2019.

Daniel Martyniuk wspomina rodzinę Fot. daniel.martyniuk.89/Instagram

Data może sugerować, że niemal rok temu wykonano przedstawione zdjęcie. Być może jednak ma dla młodszego Martyniuka ważniejsze znaczenie. Czyżby to właśnie wtedy widział się ostatni raz z córką? To niewykluczone, biorąc po uwagę, że aktualnie Daniel chętnie odwiedza swoją byłą dziewczynę, z która był związany na długo przed ślubem z Eweliną. Ponadto Daniel regularnie popada w konflikty z prawem, przez jakiś czas przebywał nawet w areszcie (szerzej pisaliśmy o tym TUTAJ). Nie jest też tajemnica, że jego żona chce rozwodu i złożyła już papiery rozwodowe.