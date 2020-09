Marzena Rogalska nie należy do gwiazd, które regularnie bywają na salonach. Dziennikarka rzadko kiedy opowiada też o szczegółach życia prywatnego w wywiadach. Mimo to od lat udaje jej się utrzymać pozycję ulubienicy widzów. Ostatnie zdjęcie Marzeny Rogalskiej zaskoczyło jej fanów. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" zdecydowała się na drobną metamorfozę. Efekt? Internauci porównali ją do koleżanki z konkurencyjnej stacji.

Marzena Rogalska prawie jak Agnieszka Woźniak-Starak

Marzena Rogalska od dawna jest wierna swojemu stylowi. Dziennikarka chętnie stawia na kwieciste sukienki, w których wygląda kobieco i elegancko. Od czasu do czasu jednak zdarzy jej się poeksperymentować z wyglądem. Ostatnio gwiazda TVP pokazała się swoim instagramowym obserwatorom w zupełnie nowym wydaniu. Suknię zamieniła na czarne rurki i beżową kurtkę. Uwagę zwraca też fryzura, a konkretnie warkocz zapleciony wokół głowy. Makijaż również odjął lat dziennikarce.

Czy w Waszych kalendarzach jest ład i porządek? Ja chyba potrzebuję korków z planowania, bo na razie jestem w chaosie, na szczęście radosnym chaosie - dopisała prowadząca "Pytanie na śniadanie".

Na pierwszy rzut oka Marzena Rogalska rzeczywiście przypomina Agnieszkę Woźniak-Starak, o czym nie omieszkali się napisać internauci.

Z daleka myślałam, że to Aga Woźniak-Starak.

Ja też myślałam, że to pani Agnieszka - czytamy w komentarzach.

Marzenie Rogalskiej najwyraźniej spodobały się te porównania, bo na wszystkie reagowała emotikonami.