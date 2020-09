W tym roku pierwszy września jest jeszcze bardziej wyjątkowy dla uczniów i nauczycieli. Wszystko dlatego, że większość z nich nie przebywała w murach szkoły od marca. Powodem były oczywiście obostrzenia sanitarne. Część rodziców dość sceptycznie podchodzi do powrotu dzieci do szkół. Agata Rubik postanowiła pokazać, jak wyglądało to w przypadku jej córek.

Agata i Piotr Rubik zaprowadzili dzieci do szkoły

Piotr i Agata Rubik pobrali się 12 lat temu. Owocami ich miłości są córki: 11-letnia Helena i 7-letnia Alicja. Rodzice chętnie udzielają się w mediach społecznościowych, gdzie pokazują swoje pociechy. W poniedziałek żona kompozytora opublikowała rodzinne zdjęcie z powrotu Heleny i Alicji do szkoły.

Mistrz i uczennice! Witaj szkoło! - dopisała.

Dodatkowo na InstaStories Agata Rubik dodała zdjęcie, na którym widać, że dziewczynki miały na sobie maseczki ochronne oraz mierzono im temperatury.

Córki Agaty Rubik Instagram/agata_rubik

Internauci od razu zorientowali się, że córki Rubików poszły od szkoły dzień wcześniej.

l jak znowu zamkną szkoły, to przynajmniej pochodzą jeden dzień dłużej - odpowiedziała Agata na pytania ciekawskich.

Ponowne otwarcie szkół ma wielu sceptyków. Najbliższe tygodnie pokażą, czy rzeczywiście byliśmy gotowi na taki krok.