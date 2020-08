Dorota Naruszewicz, znana jako Beata z "Klanu", staje się coraz bardziej aktywna w mediach społecznościowych. 48-letnia aktorka nie wstydzi się swojego ciała i wygląda na to, że nie stroni od rozbieranych sesji. Choć po zejściu z planu serialu, zniknęła też z show-biznesu, Dorota nie daje o sobie zapomnieć.

Beata Borecka z "Klanu" pozuje nago z gazetą

Niedawno gwiazda znanego polskiego serialu opublikowała na swoim instagramowym profilu zdjęcie, na którym pozuje kompletnie naga, przykrywając się jedynie gazetą. Jak wynika z hasztagów, zdjęcie ma charakter ciałopozytywny.

Wolnoć Tomku w swoim domku” Czyż nie? Dorota #chwiladlasiebie #boddy #niedziela #aktorka #bodypositive - czytamy w opisie zdjęcia.

Wydawać by się mogło, że zdjęcie wywoła pewne kontrowersje, jednak zostało utrzymane w dobrym smaku do tego stopnia, że w komentarzach pojawiły się głównie komplementy. Fani chwalili Dorotę nie tylko za wygląd, ale też za odwagę. Nam również przypadła do gustu ta fotografia.

Pani Doroto, znów Pani rozbudza zmysły i udowadnia, że kobiecość i jej kwintesencja przychodzą z czasem. Zazdroszczę Pani facetowi

Brawo za odwagę. Bycie gwiazdą nie przekreśla też bycia kimś normalnym i przeciętnym i w ten sposób właśnie się zachowywać.

Uczcie się młode kobietki, jak wygląda kobiece piękno. Brawo, tak trzymaj - pisali internauci.

Przypomnijmy, że Dorota Naruszewicz swego czasu zyskała miano jednej z najpiękniejszych polskich aktorek i często była porównywana do samej Jennifer Aniston. Trzeba przyznać, że nie brak jej urody i wdzięku, a przede wszystkim - naturalności.