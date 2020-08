"Przyjaciółki" wrócą na ekrany telewizorów w najbliższy czwartek. W najnowszym sezonie nie zabraknie niespodzianek. Już w premierowym odcinku będziemy mogli obejrzeć przygotowania do ślubu Ingi, w której postać wciela się Małgorzata Socha.

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Agnieszka Sienkiewicz jako Dorotka z "Przyjaciółek" wdzięczy się na planie spotu promocyjnego Polsatu. Fani są w szoku: "Petarda!"

Na planie popularnego serialu emitowanego przez Polsat ostatnio sporo się dzieje. W mediach pojawiają się coraz to nowe informacje dotyczące fabuły, ale też nowości, które widzowie będą mogli zobaczyć już niebawem. Ostatnio pisaliśmy o tym, że do obsady "Przyjaciółek" dołączyła młodsza siostra Julii Wieniawy. Alicja Wieniawa-Narkiewicz wcieli się w rolę Hani, córki Ingi, która lada moment stanie na ślubnym kobiercu.

Inga z "Przyjaciółek" wybiera suknię ślubną. Niebawem stanie przed ołtarzem

W najbliższym odcinku zobaczymy zmagania Ingi z dobraniem wyjątkowej sukni ślubnej na to wielkie wydarzenie. Planowaniem ceremonii zajmuje się lubiana przez widzów Dorotka, którą gra Agnieszka Sienkiewicz. Bohaterka właśnie odkryła swoją nową pasję i postanowiła, że zostanie wedding planerką. To właśnie ona pomoże Indze wybrać suknię idealną. Czy jej propozycje spodobają się przyszłej pannie młodej, dowiemy się już na początku września.

Przypomnijmy, że niedawno Agnieszka Sienkiewicz wyznała na Instagramie, że prywatnie daleko jej do odgrywanej przez siebie postaci. Mimo to aktorka sprawia wrażenie, że jest wręcz stworzona do roli Dorotki. Nic więc dziwnego, że zdobyła sympatię telewidzów. W nowych sezonach "Przyjaciółek" Dorota pojawia się zdecydowanie częściej.