W kolejny weekend odbędzie się 57. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Jednym z punktów programu będzie koncert "Cisza, jak ta", stanowiący element upamiętnienia Romualda Lipki, który był członkiem i kompozytorem jednego z najbardziej znanych polskich zespołów. Sam artysta był związany z Budką Suflera od początku lat 70. Jego koledzy z grupy muzycznej nie rozumieją, dlaczego odebrano im możliwość czynnego uczestnictwa w tak ważnym dla nich wydarzeniu.

REKLAMA

Muzycy z Budki Suflera napisali list do TVP

Kilka dni temu na stronie Telewizji Polskiej pojawiła się informacja o artystach, którzy wezmą udział w koncercie upamiętniającym Lipkę. Okazało się, że żaden element programu nie uwzględnia, by na scenie pojawili się jego koledzy z zespołu. Panowie postanowili odnieść się do sytuacji, której nie mogą zrozumieć. Na swoim oficjalnym profilu udostępnili otwarty list skierowany do organizatorów wydarzenia, a tym samym - także do pracowników TVP.

(...) oświadczamy, że za swój moralny obowiązek uważamy uczczenie pamięci zmarłego Przyjaciela poprzez wystąpienie w takim koncercie - zaczęli.

W dalszej części wyrażają zaskoczenie związane z faktem braku zaproszenia na wspomniany koncert.

Trudno zrozumieć, dlaczego wśród licznych wykonawców koncertu ma zabraknąć Budki Suflera. Dlaczego Budka Suflera ma zostać pozbawiona możliwości złożenia hołdu swemu liderowi i kompozytorowi, skoro właśnie z tym Zespołem śp. Romuald Lipko identyfikował się przez całe swe życie i w ostatnim roku swego życia reaktywował jego działalność.

W dalszej części zwrócili się do kierownictwa stacji TVP.

Smuci to, że Telewizja Polska, jako organizator koncertu "Cisza jak ta", uniemożliwiła wypełnienie nam - najbliższym współpracownikom i przyjaciołom - moralnych zobowiązań wobec śp. Romualda Lipko i należyte Jego uczczenie.

Kierownictwo TVP nie odniosło się do listu członków zespołu.

Budka Suflera nie wystąpi na koncercie upamiętniającym Romualda Lipkę

Festiwal rozpocznie się 4 września na antenie TVP, z kolei wydarzenie upamiętniające zmarłego artystę jest zaplanowane na 6 września o 22.30. Na stronie festiwalu znajduje się informacja, że na scenie wystąpią przyjaciele Lipki, nie ma jednak słowa o dawnych kolegach z zespołu, poza Krzysztofem Cugowskim.

Wystąpią zarówno przyjaciele Romualda Lipki, z którymi pracował i dla których tworzył m.in.: Krzysztof Cugowski, Felicjan Andrzejczak, Izabela Trojanowska, Maryla Rodowicz

Krzysztof Cugowski, który był skłócony z Lipką, zgodził się na udział w wydarzeniu. Śmierć kolegi sprawiła, że zapomniał o dawnych sporach.



Zobacz też: Romuald Lipko nie żyje. Krzysztof Cugowski żegna założyciela Budki Suflera. "Odszedł Wielki..."

ZOBACZ TAKŻE: