Nowe związki Julii Wieniawy i jej dawnego chłopaka - Antka Królikowskiego rozpoczynają się często w podobnym czasie. Gdy w marcu 2019 roku w mediach pojawiła się informacja, że Julka spotyka się z Baronem, okazało się, że nowym związkiem cieszy się także Antek. W ostatnim czasie chłopak zaczął spotykać się z nową miłością - Joanną Opozdą. Julia oficjalnie jest singielką, ale coraz częściej jest widywana w towarzystwie młodego aktora.

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki na mieście

Praca przy nowej marce kosmetycznej i przygotowania do "Tańca z Gwiazdami" to tylko niektóre obowiązki młodej gwiazdy. Mimo że artystka jest ostatnio bardzo zapracowana, udało jej znaleźć chwilę na spędzenie wspólnego czasu z przyjacielem. Ostatnio para wybrała się do jednej z restauracji serwującej owoce morza.

Zanim podjęli się zajadania soczystych ostryg, uznali, że warto byłoby upamiętnić wspólne chwile. Być może chcieli ubiec fotoreporterów czujnie śledzących gorące momenty pary. Na InstaStory Wieniawy i Rozbickiego pojawiły się ich wzajemne zdjęcia. Julka opatrzyła zdjęcie Nikodema opisem świadczącym o tym, że wybór dania nie był przypadkowy.

Ostrygowy królewicz - podpisała Wieniawa.

Z kolei on dodał do zdjęcia Julki podpis z emotką znaczącą dokładnie to samo. Co prawda tym razem obeszło się bez wspólnych czułości, jednak zdjęcia, która co jakiś czas pojawiają się w mediach wskazują na to, że być może relacja pary to coś więcej niż "przyjacielskie" spotkania.

Rozwój znajomości Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego

O tym, że para ma się ku sobie mówiło się już po rozstaniu Julki z Antkiem w 2018 roku. Nikodem i ex aktorki byli co prawda mocno ze sobą związani, jednak - jak widać z perspektywy czasu - to Julka została bliższą znajomą Rozbickiego.

Kolejnym incydentem, świadczącym o zacieśnianiu więzi między obydwojgiem były wspólne zdjęcia, jakie zrobili im paparazzi w styczniu.

Najwięcej informacji o głębszej relacji między aktorami pojawiło się w te wakacje. Niejednokrotnie paparazzi uwieczniali czułości między Julką i Nikodemem. Być może przytulanie i całusy to zwykłe okazywanie sobie pozytywnych uczuć w gwiazdorskim świecie, jednak ciężko wyzbyć się myśli, że wspólne gesty to jednak chemia, która może być także początkiem ich związku.

