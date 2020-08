MTV Video Music Awards to nagrody muzyczne, które co roku wręcza amerykańska stacja muzyczna za najlepsze teledyski. Podczas gali ogłoszenia laureatów konkursu i wręczenia nagród największe światowe gwiazdy dają popis nie tylko wokalnych umiejętności, ale i kreatywności, przygotowując swoje show. W tym roku na scenie wystąpiła między innymi Lady Gaga, która do współpracy zaprosiła Arianę Grandę. Wokalistki po raz pierwszy w historii zaprezentowały wspólny utwór podbijający listy przebojów - "Rain on me".

Lady Gaga i Ariana Grande razem na scenie. Nie zabrakło kontrowersji

Tegoroczna gala odbyła się 30 sierpnia w Nowym Jorku, a poprowadził ją Keke Palmer. Na scenie wystąpili między innymi The Weeknd, Tate McRae czy grupa BTS z utworem "Dynaminte". Największe zainteresowanie wzbudził jednak krótki koncert Lady Gagi.

Choć z powodu panującej epidemii fani nie mogli wspierać ulubionych artystów z publiczności, transmisję występów mogli oglądać na żywo na antenie stacji. Aby zrekompensować puste krzesełka na sali, organizatorzy postawili na efekty specjalne, których było tak wiele, że niektórzy internauci zastanawiali się, czy ich idole naprawdę występują na scenie, czy są to jedynie... ich avatary.

Lady Gaga przyzwyczaiła fanów do kontrowersji. Tych nie zabrakło także podczas niedzielnego występu z Arianą Grandę. Gwiazdy zaprezentowały na żywo po raz pierwszy w historii wspólny utwór "Rain on me". Na scenę wyszły w kusych strojach i... maseczkach ochronnych, aby oddać cześć nowojorczykom walczącym z epidemią.

Uwagę zwrócił także top Lady Gagi, który podczas energicznych ruchów gwiazdy zaczął niebezpiecznie przesuwać się ku górze, odsłaniając przy tym sporą część piersi. Niewiele brakowało, aby Lady Gaga pokazała światu o wiele więcej, niż zaplanowała i tym samym dołączyła do Britney Spears czy Nicki Minaj, którym nie udało się uniknąć modowej wpadki.

Zobaczcie nagranie z występu. Robi wrażenie?

Lady Gaga, Ariana Grande youtube.com