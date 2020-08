Tomasz Barański sławę zdobył dzięki udziałowi w "You Can Dance". Poradził sobie świetnie i dotarł prawie do finału (odpadł w przedostatnim odcinku). Z czasem zauważyli go producenci "Tańca z Gwiazdami" i otrzymał angaż do show. Oprócz kariery telewizyjnej w ostatnich latach skupiał się na rozwoju swojej tanecznej szkoły "Next", gdzie poznał jedną z partnerek. Wszyscy myśleli, że Tomasz nadal spotyka się z rudowłosą Pauliną Przestrzelską. Prawda jest inna, teraz wybranką jego serca jest dwudziestoletnia Marcelina Warulik.

Tomasz Barański ma nową dziewczynę. Jak wygląda Marcelina Warulik?

Internauci wypatrzyli romantyczne zdjęcia Tomasza z Marceliną na jej instagramowym profilu. Para zapozowała wtulona w siebie na przykład w windzie. Widać, że wyglądają na zakochanych.

Coś czujemy, że Marcelina ma szansę zrobić karierę w show-biznesie. Jest śliczną blondynką i ma świetnie wyczucie stylu. Barański wprawdzie nie występuje w jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami", lecz kto wie, może zostanie zaproszony z ukochaną na widownię show? Czekamy na więcej zdjęć!

Tomasz Barański - życie prywatne

O związkach Tomasza Barańskiego nie pisze się zbyt często, ale artysta miał ich wiele. Wszyscy na pewno pamiętają, że związany był z Edytą Herbuś, z którą dotąd utrzymuje przyjacielskie relacje i chętnie razem występują na scenie. Po rozstaniu z tańczącą aktorką, związał się z jej koleżanką po fachu, Klaudią Halejcio, którą poznał na treningach do "Tańca z Gwiazdami" w 2014 roku. Przyjaźń przerodziła się w miłość, a para dotarła aż do ćwierćfinału. W 2019 roku na jaw wyszło jednak, że Barański rozkochał w sobie swoją pracownicę, Paulinę Przestrzelską, z którą rozstał się nie wiadomo kiedy.