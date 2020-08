Janusz Palikot i Monika Palikot wybrali się na premierę spektaklu "Małe zbrodnie małżeńskie" na Scenie Relax (dawne Kino Relax) w Warszawie. Jednak to nie były polityk grał na ściance pierwsze skrzypce. Najważniejsza była jego żona - Monika Palikot, która odpowiadała za kostiumy.

Janusz i Monika Palikot na premierze w teatrze

Janusz i Monika Palikot pozowali fotoreporterom przed premierą spektaklu "Małe zbrodnie małżeńskie". To jedno z pierwszych przedstawień, jakie w ogóle można obejrzeć w Polsce po zakończeniu lockdownu. Wiele teatrów wciąż jest zamkniętych, jednak nie Scena Relax. Małżeństwo Palikotów zdecydowało się na strój smart casual. Co ciekawe, to żona zabrała tym razem do teatru męża, a nie odwrotnie.

Dawno niewidziany Janusz Palikot z żoną w teatrze. Miał ważny powód Fot. EASTNEWS

Kim jest Monika Palikot?

Monika Palikot jest kostiumografką i drugą żoną Janusza Palikota. Ze Sceną Relax współpracuje przy różnych projektach, zaś "Małe zbrodnie małżeńskie" w reżyserii Karola Wróblewskiego są jednym z nich. Po premierze miała okazję także wyjść na scenę i odebrać zasłużone gratulacje.

Z wykształcenia jest polonistką i historykiem sztuki, jednak projektowaniem ubrań zajmuje się od wielu lat.

Właśnie w teatrze poznała swojego męża. Janusz Palikot pierwszy raz spotkał Monikę w Teatrze Gardzienice w Lublinie na przyjęciu po jednym z przedstawień w 2006 roku, rok po rozwodzie z pierwszą żoną. Pracowała wówczas jako asystentka reżysera:

Była to miłość od pierwszego wejrzenia - wyznał w swojej książce "Kulisy Platformy" Janusz Palikot.

Wspólnie wychowują dwójkę dzieci.