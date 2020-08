"Dzień dobry TVN". Widzowie reagują na nowe prowadzące. "Kobiety górą"

W niedzielę 30 sierpnia dyrektor programowy Edward Miszczak przedstawił nowe prowadzące programu "Dzień dobry TVN". To pierwszy raz w historii show, kiedy będą go prowadzić dwie kobiety. Wcześniej były to pary mieszane, czyli kobieta i mężczyzna. Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga pojawiły się tylko na kilka minut na szklanym ekranie, ale jak się okazuje już zyskały ogromną sympatię widzów.

Widzowie TVN-u reagują na nowe prowadzące "Dzień dobry TVN"

Tuż po występie w telewizji, oficjalna wiadomość o nowych prowadzących pojawiła się również na profilu na Instagramie "Dzień dobry TVN". Tego poranka obie panie postawiły na elegancki luz. Agnieszka pojawiła się na rogu Hożej i Marszałkowskiej w koszuli z obszernymi rękawami i dżinsowych spodniach. Ewa natomiast wybrała cienki sweter i białe spodnie.

Poznajcie nową parę prowadzących "Dzień dobry TVN"! Do naszego zespołu dołączają Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga. Powitajcie je gorąco i trzymajcie kciuki - czytamy na profilu.

Pod postem bardzo szybko pojawiło się wiele komentarzy. Swoją opinią podzielili się również znani i lubiani.

Wspaniale! Dwie babki jak w "The Morning Show". Bardzo dobry pomysł. Kobiety górą - napisała Barbara Kurdej-Szatan.

Dwie kobiety - super pomysł - dodała Ada Fijał.

Najlepiej - skomentowała jedna z prowadzących show, Paulina Krupińska.

A jak widzowie programu zareagowali na tę wiadomość? Bardzo podobnie!

Super! Niesamowity duet, obie panie uwielbiam, bardzo miłe zaskoczenie! A w kobietach siła.

Petarda, bomba, wszystkiego naj paniom!

Super wybór, pani Agnieszka wygląda fenomenalnie - pisali.

Zgadzacie się z powyższymi opiniami?