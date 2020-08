Kilka dni temu do mediów przedostała się informacja o odejściu z programu "Dzień dobry TVN" Kingi Rusin. Prezenterka telewizyjna gościła widzów od ponad 15 lat, dlatego dla wielu ta decyzja była niemałym zaskoczeniem. Gwiazda sama postanowiła zabrać głos w sprawie i podziękowała za wszystkie lata spędzone na planie programu. O nowej parze prowadzących plotkowało się już od dawna. W końcu w niedzielę dowiedzieliśmy się, jaki duet będzie witał widzów TVN-u o poranku.

Poznaliśmy nową parę prowadzących "Dzień dobry TVN"

W niedzielę 30 sierpnia do studia "Dzień dobry TVN" przyjechał dyrektor programowy Edward Miszczak, który przedstawił nowych prowadzących porannego show. Za kulisami mówiło się, że jedną z prowadzących może być Agnieszka Woźniak-Starak. Okazuje się, że plotki były prawdziwe!

Do tej pory pary były mieszane, czyli zawsze była to kobieta i mężczyzna. Teraz będą dwie kobiety! Agnieszka Woźniak-Starak w towarzystwie Ewy Drzyzgi! To dopiero będzie girl power!

Co nas łączy to ciekawość do drugiego człowieka - powiedziała Ewa.

To pierwszy telewizyjny powrót Agnieszki od czasu przerwy spowodowanej życiową tragedią. Prezenterka ma już doświadczenie w programach na żywo, a Ewa Drzyzga prowadziła wcześniej "Rozmowy w toku" i "36,6 °C". Na antenie zobaczymy je już 14 września.

Co uważacie o nowym duecie? Sprawdzą się w tej wyjątkowej roli?

