Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński ponownie się ożenił! Były mąż Dominiki Kulczyk powiedział "tak" swojej krewnej hrabiance

Jan Lubomirski-Lanckoroński przez 12 lat był mężem Dominiki Kulczyk, z którą doczekał się dwójki dzieci. Para rozwiodła się jednak w 2013 roku, zaś kilka lat później książę oznajmił, że ma nową wybrankę i planuje kolejny ślub. Została nią Helena Mańkowska, hrabianka, dla której książę jest... wujkiem piątego stopnia. Zakochani powiedzieli sobie "tak" w pałacu prezydenckim w Krakowie.

Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński i hrabianka Helena Mańkowska po ślubie

W ostatni piątek książę i hrabianka zawarli związek małżeński. Nowożeńcom towarzyszyła najbliższa rodzina i wspaniała pogoda.

Ślub opóźnił się o rok. W 2018 roku, w rozmowie z "Wprost" narzeczeni przyznali, że chcieliby się pobrać w wakacje w 2019 roku. Jednak, jak widać, wszystko musiało się przesunąć, bowiem do ceremonii doszło dopiero dwa dni temu. Dodatkowym utrudnieniem były obowiązujące reżimy sanitarne, przez co młodzi do Pałacu Wielkopolskich weszli w maseczkach. Gdyby wesele odbyło się zgodnie z planami pary, to... wciąż by jeszcze trwało. Kiedy w 2018 roku opisywali plany ślubne, mówili wprost, że wesele będzie trwało cztery dni:

Planujemy długą, fajną imprezę, będzie trwać cztery dni. Nie obędzie się oczywiście bez inspiracji lokalną kulturą - kapela góralska, góralskie tańce i ognisko - zapowiadała hrabianka.

Ślub księcia Jana Lubomirskiego i hrabianki Heleny Mankowskiej Fot. FORUM

Niestety, również i tutaj plany pokrzyżowała sytuacja epidemiologiczna w Polsce. Para zdecydowała się na ceremonię w najbliższym rodzinnym gronie. Na uroczystości obecne były też dzieci księcia, które ma z poprzedniego małżeństwa z Dominiką Kulczyk. Jeremi i Weronika na ślub taty przyjechali z Wielkiej Brytanii.

Kim jest hrabianka Helena Mańkowska?

Spokrewniona ze swoim mężem Helena Mańkowska "włada" Szczawnicą. To tam prowadzi prywatne uzdrowisko i pałac w Nawojowie. Choć urodziła się i przez ponad pół życia mieszkała we Francji, przyjechała i została w Polsce właśnie dla rodzinnego uzdrowiska, które jej pradziadek kupił jeszcze w 1909 roku.

Jeremi i Weronika znają Helenę i, jak mówił Jan w rozmowie z "Wprostem" dwa lata temu, "zżyli się" z nią. Para będzie się ponoć starała również o własne potomstwo, co przyznaje sama Helena Mańkowska.

O ich życiu prywatnym wiadomo niewiele, bowiem unikają błysku fleszy. Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński koncentruje się na pracy nad kultywowaniem swojego dziedzictwa, często też wypowiada się dla telewizji śniadaniowych, kiedy trzeba komentować wydarzenia w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Zaś hrabianka Helena Mańkowska oddana jest pracy naokoło uzdrowiska w Szczawnicy, które prowadzi.