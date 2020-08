Niesamowita metamorfoza Sarsy. Artystka ma krótkie i proste włosy. Wygląda bardzo dziewczęco

Sarsa popularność zyskała dzięki udziałowi w "The Voice of Poland" i świetnie wyprodukowanej debiutanckiej płycie. Wokalistka choć nie wygrała programu, osiągnęła niebywały sukces i dziś tworzy muzykę nie tylko dla siebie, ale i dla innych znakomitych artystów (np. Edyty Górniak). Elementem charakterystycznym Marty Markiewicz (tak naprawdę się nazywa), była fryzura w postaci rogów. Dziś możemy o niej zapomnieć, Sarsa ma bowiem krótkie proste włosy. Wygląda świetnie!

Sarsa zmieniła wizerunek

Na Instagramie gwiazdy pojawiły się dwa nowe zdjęcia. Pierwsze to selfie przedstawiające aktualny wizerunek Sarsy, a drugie to okładka jej debiutanckiej płyty, do której zapozowała w charakterystycznych rogach.

Kto pamięta? Dokładnie 5 lat temu ukazał się mój pierwszy solowy album "Zapomnij mi". Od tamtej pory tyle zagranych koncertów, tras klubowych, spotkań z Wami... - napisała pod zdjęciem.

Musimy przyznać, że zmiana wyszła gwieździe na dobre - wygląda bardzo dziewczęco i naturalnie. Sarsa jest śliczną kobietą, która nie potrzebuje, by majstrować przy jej wizerunku. Podobnego zdania są jej fani, którzy nie szczędzili komplementów.

Piękna dziewczyna!

Śliczna jesteś.

O krótki komentarz pokusiła się nawet Edyta Górniak, która pod postem zostawiła trzy emotikony w postaci czerwonych serc.

