Anna Lewandowska cieszy się ogromną popularnością i jest w stałym kontakcie z obserwatorami. Nie obawia się mówić o swoich niedoskonałościach i często pokazuje, że wcale nie jest idealna. Trenerka wielokrotnie udowadniała, że ma ogromny dystans od siebie i tym razem było podobnie. Ania pokazała się internautom... z dodatkowymi kilogramami.

Anna Lewandowska "dodała" sobie nadprogramowe kilogramy

Jeszcze kilka miesięcy temu wszyscy podziwialiśmy tańce Lewej w ciążowych krągłościach. Trenerka trzymała formę, aż do samego porodu. Nie inaczej było po narodzinach jej drugiej córki Laury. Szybko wróciła do treningów i zawodowych obowiązków. Obecnie pracuje nad nowymi nagraniami, których kulisy pokazała na InstaStories. Lewa na filmiku jest w kombinezonie imitującym dodatkowe kilogramy i tańczy do popularnej piosenki Beyonce "Single Ladies". Takiej Ani z pewnością jeszcze nie widzieliście.

Za chuda, za duża - jak teraz Wam się podobam? - podpisała zdjęcie.

Anna Lewandowska Anna Lewandowska - Instagram

No to jak podoba się Lewa w takim wydaniu?

Jak widać, Anna Lewandowska ceni sobie przede wszystkim naturalność. Brak makijażu, rozmierzwione włosy, a nawet pokazanie cellulitu - to dla niej żaden problem. Lewa kocha swoje ciało i zachęca do tego również inne kobiety. Nie przejmuje się dodatkowymi kilogramami, ponieważ wie, że pozbędzie się ich treningami i zdrowym odżywianiem.

