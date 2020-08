Misiek Koterski i Małgorzata Kożuchowska zagrają główne role w nowej produkcji, która opowiada o Edwardzie Gierku. W sieci pojawiły się już pierwsze zdjęcia pokazujące, jak będą wyglądać jej bohaterowie. Jednak najbardziej zaskakuje fotografia, którą udostępnił w swoich mediach społecznościowych sam aktor. Koterski przeszedł ogromną przemianę.

Misiek Koterski pokazał metamorfozę do nowej roli

Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, że Misiek Koterski do roli Edwarda Gierka przytył aż 15 kilogramów. Jednak materiały, które do tej pory zostały udostępnione, nie podkreślały tego w szczególny sposób. Postanowił zrobić to jednak sam aktor.

Misiek Koterski wraz z rodziną wybrał się na zagraniczne wakacje do Chorwacji. Oprócz sielskich kadrów aktor postanowił również udostępnić swoją figurę. Pokazał, jak bardzo zmieniło się jego ciało w związku z nagraniami do nowego filmu.

Dzień dobry! Pozdrowienia z wakacji! Jeśli ktoś wątpił w autentyczność mojego poświęcenia dla roli, przedstawiam wam w całej okazałości, jest i on Big BEN. Dla porównania wrzucam zdjęcie sprzed roku, podczas realizacji "Swingersi". Z Benem musimy jeszcze pobyć razem do końca września, a potem wracam do formy. Nie ukrywam, że będę za nim tęsknił, zawsze są jakieś plusy i minusy w każdej sytuacji, np. Mały Książę na moim brzuszku też podrósł i nigdy nie chodzi głodny. A teraz idę podkarmić ich dwoje pysznymi chorwackimi przysmakami!

Pod postem pojawiło się mnóstwo pozytywnych reakcji od fanów, ale także innych aktorów.

Jaki czad! - napisała Barbara Kurdej-Szatan.

Misiaczek - dodał Mikołaj Roznerski.

I nareszcie Mały Książę już nie jest płaskoziemcą - skomentowała Sonia Bohosiewicz.

