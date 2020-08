Księżna Kate mimo izolacji i pandemii nie rezygnuje z oficjalnych obowiązków. Teraz poświęciła swój czas, by napisać list do pięcioletniego chłopca Tony'ego Hudgella, który zebrał ogromną sumę dla Szpitala Dziecięcego w Londynie. To wzruszający gest ze strony chłopca i księżnej.

Księżna Kate napisała list do chłopca

Tony Hudgella sam był pacjentem Szpitala Dziecięcego Evelina w Londynie, dla którego postanowił zebrać fundusze. Chłopiec tym sposobem chciał podziękować lekarzom i pielęgniarkom za uratowanie życia. Gdy miał niespełna miesiąc, trafił pod ich opiekę ze złamaniami wszystkich kończyn, zwichnięciami różnych stawów, tępym urazem twarzy i wieloma innymi urazami. Niestety z powodu licznych urazów i złamań musiał mieć amputowane obie nogi, a dziś porusza się za pomocą protez oraz kul. To jednak nie przeszkodziło mu we wzięciu udziału w marszu, którego celem było zebranie datków dla szpitala.

Tony'emu udało zebrać się ponad milion funtów w zaledwie 30 dni! Sam w marszu przeszedł ponad 10 kilometrów, wspierając się tylko o kule.

Księżna Kate nie ukrywała zaskoczenia wyczynem chłopca, dlatego zdecydowała się wysłać mu oficjalny list. Jego treść została udostępniona na profilu Tony'ego na Instagramie.

Chciałam przesłać Ci moje gratulacje po twoich niesamowitych wysiłkach na rzecz zbierania funduszy dla Szpitala Dziecięcego Eveliny. Cudownie było usłyszeć, jak zainspirowała Cię historia kapitana Sir Toma Moore'a do zdecydowania się na samodzielny marsz. Jestem pod wielkim wrażeniem, że kontynuowałeś go nawet po osiągnięciu celu 10 km!

Wiem, że Szpital Evelina bardzo docenił twoje wysiłki i wszyscy jesteśmy bardzo dumni z tego, co osiągnęłaś - dodała Księżna, która została patronką szpitala w 2018 roku.

Mam nadzieję, że uda ci się odpocząć przed rozpoczęciem następnej przygody.

Szpital Dziecięcy Evelina London jest częścią fundacji Guy's and St Thomas NHS Foundation Trust, której księżna Kate jest patronką. Zapewnia on kompleksowe usługi zdrowotne dzieciom już od pierwszych dni. Evelina London oferuje również specjalistyczne usługi dla dzieci z rzadkimi i złożonymi schorzeniami.