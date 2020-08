Michał Szpak od lat współpracuje z Telewizją Polską. Kilka dni temu rozpoczęły się nagrania do 11. edycji programu "The Voice of Poland", w którym występuje w roli jurora. Muzyk przyszedł na plan w odważnej stylizacji, która otwarcie symbolizowała jego wsparcie w stosunku dla osób LGBT. Szpak po raz kolejny postanowił podkreślić swoje poglądy, a zrobił to podczas ramówki TVP. Co na to Jacek Kurski?

Michał Szpak wspiera osoby LGBT

Artysta opublikował na swoim oficjalnym Facebooku zdjęcie ze ścianki, które zrobiono podczas jesiennej ramówki TVP. Szpak pozuje bokiem do obiektywów aparatów, dzięki czemu możemy zauważyć pewien ważny szczegół, który postanowił przemycić na czerwony dywan. Chodzi o namalowaną na jego skroni tęczową flagę LBGT. Do fotografii dodał szczególny opis.

Bądź miłości pełen w tym nieludzkim czasie - czytamy.

W komentarzach pod postem pojawiło się wiele słów wsparcia od fanów muzyka.

W punkt Michał. Ogromnie szanuję Cię za wszystkie przesłania, które nam przekazujesz.

Dziękuję Michał za te słowa, dziwnych czasów doczekaliśmy.

Jednak niektórzy internauci zarzucili mu hipokryzję.

Hipokryzja. Obraz Szpaka na takim tle. Wstyd.

Nie rozumiem występów w TVP. Sorry, zwyczajnie nie rozumiem.

