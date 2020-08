Meghan Markle w ciąży? W sieci pojawiło się nagranie, na którym wygląda, jakby zasłaniała brzuszek

Odkąd Meghan Markle i książę Harry zrzekli się obowiązków królewskich, mają coraz więcej czasu na angażowanie się we własne sprawy. Niejednokrotnie wrzucali do sieci filmiki, w których wypowiadają się na istotne dla nich kwestie. Tym razem Meghan postanowiła udzielić wywiadu i robiła wszystko, by odwrócić uwagę od ciążowego brzucha?

Meghan Markle w drugiej ciąży?

Do sieci trafiło nagranie zapowiadające dłuższy wywiad Meghan z jedną z największych ikon amerykańskiego feminizmu - Glorią Marie Steinem. Oprócz rozmowy, która miała miejsce między paniami, uwagę zwracała także pozycja Meghan, która mogłaby wskazywać, że kryje się za tym coś więcej. Informacje o tym, że aktorka i książę Harry spodziewają się kolejnego dziecka pojawiają się w mediach już od kilku miesięcy. Na nagraniu widzimy, że sama zainteresowana usiadła tak, by skutecznie zasłonić ewentualne ciążowe krągłości.

Gołym okiem widać, że żona Harry'ego była zachwycona obecnością towarzyszki. Już na początku wywiadu wspomina, jak bardzo ją podziwia i wyraża ogromną radość ze spotkania. Kobiety poruszyły temat, który stanowi ważną część medialnej dyskusji, którą prowadzi Markle - rozmawiały o prawach kobiet i kwestii równości w nadchodzących wyborach prezydenckich w USA.

Kwestią, która nie została wyjaśniona jest także miejsce, w którym znajdowały się obie panie. Mało oficjalne warunki czy obecność zwierząt, z którymi bawiła się celebrytka mogą świadczyć o tym, że nagranie zostało stworzone na terenie jej nowej posiadłości. Meghan i Harry niedawno przeprowadzili się z domu użyczonego im przez znajomego do własnego lokum pod Los Angeles. Być może nowe, spokojnie miejsce zamieszkania to okazja do tego, by cieszyć się stanem błogosławionym z dala od fleszy paparazzi?

Meghan Markle i Gloria Steinem instagram.com@makerswomen







Myślicie, że w plotkach o ciąży Meghan jest chociaż cień prawdy?

