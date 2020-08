Były mąż Meghan Markle powitał na świecie swoje pierwsze dziecko. Znamy imię!

Życiorysy Meghan Markle i jej byłego męża układają się dosyć podobnie w kwestii najważniejszych wydarzeń w ich życiu. Ślub Meghan z księciem Harrym odbył się w 2018 roku, z kolei potomek pary przyszedł na świat w maju 2019 roku. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku byłego już męża Markle, który poślubił Tracey Kurland w 2019 roku, a dziś na świat przyszło ich maleństwo.

Były mąż Meghan Markle ma syna

Ex-partner Meghan strzeże swojej prywatności. Na Instagramie śledzi go mniej niż 2 tysiące obserwujących. Magazyn "New Idea" dotarł do zdjęć z nowym członkiem rodziny Engelson. Mężczyzna umieścił na swoim koncie na Instagramie zdjęcie z ukochaną Tracey Kurland, z którą jest formalnie związany od 2019 roku. Pod postem głoszącym dobre nowiny zdradził imię, jakie wybrali dla syna.

Jestem bardzo dumny, mogąc przedstawić światu Ford Grace Engelsona! - napisał Trevor.

Dodał także, że najnowsze wydarzenia spowodowały, że czuje się naprawdę wspaniale:

Okazuje się, że rok 2020 nie jest wcale taki zły! Moja żona jest piękną mistrzynią… Jestem oficjalnie najszczęśliwszym facetem.

Gratulujemy!

Trevor, Tracey z synem Fordem New Idea

Historia związku Meghan i Trevora

Były mąż Meghan Markle to menadżer gwiazd i producent filmowy. Para spotykała się przez 6 lat, zanim doszło do małżeństwa w 2011 roku, które przetrwało jedynie 2 lata. To właśnie Engelson obsadził żonę w produkowanym przez siebie serialu "Suits", dzięki któremu to zyskała popularność. Podobno to właśnie dynamiczny rozwój kariery Meghan przyczynił się do rozpadu ich związku. Ze względu na zobowiązania zawodowe aktorka dużo podróżowała, co wpływało na ich relację. Para nie miała dla siebie czasu. Podobno to celebrytka podjęła decyzję o rozstaniu i wysłała byłemu ukochanemu pierścionek zaręczynowy oraz obrączkę za pośrednictwem poczty. Od tego czasu byli ukochani nie mają ze sobą kontaktu. Na próżno szukać w sieci jakichkolwiek wypowiedzi, które para kierowała w swoją stronę.

