Anna i Robert Lewandowscy w końcu pokazali serce domu. Kuchnia pary jest jasna i przestronna

Anna Lewandowska cieszy się dużą popularnością i jest w stałym kontakcie ze swoimi obserwatorami. Oprócz zdrowych przepisów kulinarnych, reklam cateringu dietetycznego i kolejnych wyzwań treningowych, na jej profilu można doszukać się także odrobiny prywatności. Nie tylko chętnie publikuje zdjęcia z bliskimi, ale razem z mężem Robertem Lewandowskim zdradzają czasem wystrój domu. Tym razem mogliśmy zobaczyć (dotąd niewidzianą) kuchnię Lewandowskich. Jest naprawdę przestronna.

Ania i Robert Lewandowscy pokazali kuchnię

Zdjęcia pomieszczenie, które nie bez powodu nazywa się sercem domu, znalazło się na Instagramie firmy kawowej Lewandowskich rl_9coffe. Na jednym ze zdjęć Robert reklamuje swój produkt i pozuje na tle kuchni. Po dogłębnej weryfikacji okazało się, że bardzo podobne zdjęcie jest także na profilu Ani, co wskazuje na to, że to kuchnia właśnie z ich domu.

Ania i Robert, jak w większości pomieszczeń, postawili na prostotę i minimalizm. Od razu wyróżniają się drewniane szafki, bez widocznych uchwytów. Blat jest jasny, zapewne marmurowy i nie znajdziemy na nim wiele. By dodać przestrzeni pomieszczeniu, małżeństwo zrezygnowała ze zbędnych dodatków. Ponadto każdy sprzęt AGD jest w takim samym kolorze, czyli w połyskującej czerni. Uwagę także zwracają bardzo duże okna, która nie tylko oświetlają pomieszczenie, ale optycznie powiększają przestrzeń. Oczywiście nie możemy też zapomnieć o Robercie, który na tle takiej kuchni prezentuje się świetnie.

Nic dziwnego, że Ania chętnie gotuje. W końcu w takim pomieszczeniu każdy z nas z chęcią by to robił. :)