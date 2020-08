Hanna Śleszyńska pokazała syna! Aktorka zwróciła się do byłego partnera: "Gąs, to Ci wyszło"

Syn Hanny Śleszyńskiej i Piotra Gąsowskiego kończy w tym roku 25 lat. Aktorka pod urodzinowym postem zamieściła urocze życzenia skierowane do młodszego syna. Swoje trzy grosze dołożył także "Gąs", który w komentarzach potwierdził słowa byłej partnerki.

Piotr Gąsowski komentuje słowa Hanny Śleszyńskiej

Aktorka w opisie posta złożyła synowi życzenia. Zaznaczyła, że dzień narodzin chłopaka był jednym z najpiękniejszych w jej życiu, a posiadane przez niego cechy charakteru powodują, że jest dumna z tego, że dobrze go wychowała. Na końcu zwróciła się do byłego partnera.

Tata Kuby napisał książkę "Co mi w życiu nie wyszło?" i wszystkie opisywane historie są prawdziwe. Ale na pewno TO Ci wyszło Gąs.

Aktor również odniósł się do słów Hani:

Kuba ma w życiu ludzi, którzy go bezwarunkowo kochają.

Artystka dołączyła do posta kilka zdjęć z dzieciństwa chłopaka, m.in. takie, na którym widać Piotra z czasów ich związku.

Relacje Hanny Śleszyńskiej i Piotra Gąsowskiego

Aktorzy spotykali się ze sobą przeszło 20 lat temu. Owocem ich związku jest syn Jakub, który - podobnie jak rodzice - zajmuje się aktorstwem i obecnie jest studentem Akademii Teatralnej we Wrocławiu. Związek pary trwał 13 lat, jednak - jak wynika z komentarzy artystów - powodem rozstania były wybuchowe charaktery obydwojga z nich. Później Gąsowski związał się z tancerką Anną Głogowską, z kolei w życiu Hanny na 14 lat zagościł Jacek Brzoska, z którym kobieta rozstała się w ubiegłym roku. Dziś zarówno "Gąs", jak i Hanna są sami.

W jednym z wywiadów Hania powiedziała, że "Miłość nigdy do końca nie przechodzi". Czy jest szansa na to, by ich ścieżki znów splotły się w jedną?

