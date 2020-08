W środę wieczorem na Woronicza odbyła się prezentacja jesiennej ramówki TVP. Telewizja Polska w odróżnieniu od swojej konkurencji postanowiła mimo panującej pandemii zorganizować imprezę, na którą wpadło mnóstwo gwiazd. Na ściance brylowała m.in. Katarzyna Cichopek, która dostała nową fuchę. Już niedługo zadebiutuje w roli prowadzącej "Pytania na śniadanie". Gwiazda "M jak miłość" potwierdziła wcześniejsze doniesienia mediów i opublikowała zdjęcie z Maciejem Kurzajewskim. Spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem internautów.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski gospodarzami "Pytania na śniadanie"

Kilka dni temu okazało się, że z śniadaniówką musiała rozstać się jedna para. Powodem zwolnienia Macademian Girl i Roberta El Gendy była niechęć podpisania przez blogerkę niekorzystnego dla niej kontraktu z TVP. Produkcja już wcześniej jednak rozpoczęła poszukiwania nowych gospodarzy. Padło na gwiazdę "M jak miłość" i doświadczonego dziennikarza sportowego Telewizji Publicznej.

Kochani, już oficjalnie mogę się z Wami podzielić informacją, że od jutra widzimy się w "Pytaniu na śniadanie" jako nowa para prowadzących z Maciejem Kurzajewskim - ekscytowała się.

Post zalała lawina komentarzy. Warto dodać, że samych pozytywnych.

Duet pierwsza klasa. Bardzo się cieszę.

Oooo, w końcu zacznę oglądać.

Super wiadomość! Od jutra jak nigdy z chęcią obejrzę program. Zwykle nie mam na to czasu.

Podzielacie entuzjazm internautów? W końcu coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której to nie dziennikarze, a aktorzy, modelki czy gwiazdy innych profesji dostają angaż w śniadaniówkach. Wiosną w "Dzień dobry TVN" pojawiła się przecież Paulina Krupińska, a kilka lat temu do "Pytania na śniadanie" dołączyła Marcelina Zawadzka. Obie byłe miss świetnie się sprawdziły. Trzymamy więc kciuki za Katarzynę, w której dziennikarskie zdolności wierzy również ukochany. Marcin Hakiel już opublikował zdjęcie z aktorką i napisał, że jest z niej bardzo dumny.