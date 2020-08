W połowie lipca Edyta Górniak zaskoczyła fanów i wydała nowy singiel zatytułowany "LIME (TeQuila-ila)". Piosenka ma szansę zostać hitem tego lata. W związku z jej premierą diwa rozpoczęła tournée po programach telewizyjnych. Pojawiła się między innymi w "Jaka to melodia?" oraz w "Dzień dobry TVN". W czwartkowy wieczór uświetniła swoją obecnością prezentację jesiennej ramówki TVP.

Edyta Górniak na prezentacji jesiennej ramówki TVP

Już tej jesieni diwa po raz kolejny wcieli się w rolę trenerki w programie "The Voice of Poland". Z tej okazji została zaproszona na event zorganizowany przez Telewizję Polską. Fani i zgromadzeni fotoreporterzy mieli nadzieję, że Edyta Górniak zapozuje na ściance tak jak inni zaproszeni, jednak tak się nie stało. W tym czasie gwiazda najprawdopodobniej szykowała się do występu. Oficjalna część prezentacji rozpoczęła się od jej wykonania piosenki "LIME (TeQuila-ila)".

Piosenkarka podobnie jak Ida Nowakowska postawiła na "kowbojską" stylizację. Do białej sukienki z głębokim dekoltem dobrała spory kapelusz w tym samym kolorze. Biel przełamało różnobarwne tło i kolorowo ubrane tancerki. Zdjęcia znajdziecie w galerii artykułu.

Jak na gwiazdę estrady przystało, Edyta Górniak zrobiła show. Z jej twarzy nie schodził uśmiech, co potwierdza, że właśnie na scenie czuje się najlepiej. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie diwa wróci do koncertowania. Najlepiej z nowym materiałem!