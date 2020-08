Krzysztof Cugowski ma troje potomków. Dwaj starsi synowie znanego muzyka poszli w ślady ojca i od wielu lat wspólnie tworzą rodzinny zespół o nazwie bracia Bracia. Najmłodszy z synów Cugowskiego postanowił się jednak wyłamać i wybrał karierę aktorską. Aktualnie jest studentem brytyjskiego Uniwersytetu w Winchester, gdzie studiuje aktorstwo teatralne.

Niedawno pisaliśmy o tym, że Krzysztof Cugowski Junior musiał przenieść się do Polski z powodu sytuacji panującej obecnie na świecie, co stało się powodem do zmartwień dla ojca. 22-latek nie chciał spędzać izolacji z daleka od bliskich. Młodemu mężczyźnie udało się bezpiecznie dotrzeć do kraju, jednak wraz z początkiem września planuje powrót do Londynu.

Krzysztof Cugowski Junior lada dzień wróci za granicę

Krzysztof Cugowski rozumie decyzję syna. O swoich odczuciach opowiedział w najnowszej rozmowie z tygodnikiem "Świat i Ludzie".

Ale co ja mogę zrobić? Rozumiem, że syna ciągnie w świat. Jest młody, całe życie przed nim, nie będzie tu siedział ze starym ojcem! - przyznał w wywiadzie.

Jak widać, mimo żalu związanego z rozstaniem, muzyk nie zamierza w żaden sposób ograniczać syna i życzy mu jak najlepiej. Lider Budki Suflera opowiedział także o swoich obawach w związku z ilością zakażeń w Anglii. Całość podsumował jednak trafnym stwierdzeniem:

I tam, i tu wszyscy czekamy na lepszy czas

Wokalista nie kryje, że wobec tak niepewnych czasów wolał mieć syna przy sobie. Ostatnie miesiące Cugowscy spędzili na muzykowaniu i wspólnym oglądaniu starych walk. Dodajmy, że syn Krzysztofa nie tylko studiuje za granicą, ale też pracuje w eleganckim sklepie z modą męską.

Syn pracuje w bardzo eleganckim sklepie z garniturami, marynarkami, koszulami i dodatkami. Na całym świecie młodzi ludzie, którzy studiują, coś robią. Byłoby za pięknie, gdyby wszyscy mieli od razu wszystko. My się cieszymy z żoną, bo dzięki temu on ma szacunek dla pieniądza i wie, jak wygląda praca - tłumaczył w rozmowie z Faktem Cugowski.

Gratulujemy podejścia i bliskiej relacji. A życzymy przede wszystkim zdrowia.