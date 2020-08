Meghan Markle coraz śmielej wypowiada się o sytuacji protestujących w Stanach Zjednoczonych. Niejednokrotnie podkreślała, że wreszcie może wyrazić swoją opinie w kwestiach dla niej istotnych. Oznacza to, że wcześniejsze obowiązki w roli księżnej nie pozwalały jej, by w jakikolwiek sposób opowiadała się za tym, co uważa za słuszne. Zagraniczne media donoszą, że za swoje odważne podejście zapłaciła wysoką cenę. Jaka jest prawda?

Meghan Markle aresztowana?

Na początku sierpnia Meghan Markle wzięła udział w szczycie organizowanym przez organizację The 19th. Głównym celem spotkań były rozmowy na temat nierówności płciowej, rasowej czy politycznej. W trakcie wydarzenia Meghan komentowała sytuacje związane z Black Lives Matter i - według New Idea - zdawała się sugerować, że byłaby gotowa dołączyć do protestujących i ryzykować aresztowaniem.

Magazyn "New Idea" połączył fakty i na jednej z okładek gazety umieścił zdjęcie, które miałoby sugerować, że żona Harry'ego znalazła się w rękach policji. Australijscy dziennikarze twierdzą, że Markle nie tylko zachęcała do udziału w protestach, ale także sama w nich uczestniczyła i w efekcie wylądowała w więzieniu.

Nic jednak nie wskazuje na to, by doniesienia serwowane przez zagraniczną redakcję miały być prawdą. Z samego tytułu umieszczonego na okładce nie wynika, by znalazły się twarde dowody na oskarżenia względem Meghan.

Prasa niejednokrotnie wymyślała już przeróżne rewelacje na temat Markle. Coś nami mówi, że i tym razem są to tylko plotki. Sama zainteresowana nie odniosła się do nich.

