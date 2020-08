2020 rok to wyjątkowo gorący czas w życiu Julii Wieniawy. Na swoim koncie ma już m.in. udział w filmie "W lesie dziś nie zaśnie nikt", a także "Sali samobójców. Hejter". Na początku lipca wydała także melancholijny utwór "SMRC". Na swojej liście "rzeczy do zrobienia w 2020 roku" może odhaczyć teraz także założenie własnej marki kosmetycznej. Wieniawa została naszą polską Kylie Jenner.

Julia Wieniawa stworzyła własną markę

Julia Wieniawa udostępniła na Instagramie post, w którym pochwaliła się nowym projektem. Okazuje się, że od ponad roku pracowała nad własną marką kosmetyczną.

Wreszcie nadszedł ten dzień, w którym mogę się pochwalić, o co chodziło. Mam 21 lat i właśnie otworzyłam swoją własną markę kosmetyczną @jusee_cosmetics - napisała.

Wiemy, że będą to produkty wegańskie. Póki co gwiazda nie zdradza jednak, kiedy pojawią się w sprzedaży - uruchomiona w czwartek strona internetowa na razie nie prezentuje ani samej marki, ani produktów. Można się tylko zapisać do newslettera, a kiedy sprzedaż ruszy, zainteresowani zostaną powiadomieni. Najpewniej stanie się to niebawem, bo przecież nie byłoby sensu podgrzewać atmosfery, gdyby na premierę pierwszych kosmetyków musielibyśmy czekać miesiącami.

Motywem przewodnim marki jest "energia, wolność i wyjątkowość". Na stronie pojawiły się cytaty nawiązujące do przesłanek, którymi kierowała się młoda artystka:

Energia ukierunkowana na podkreślanie zalet i oswajanie słabości.

Odkrywanie wyjątkowości, prawdziwych emocji, ekspresji i piękna.

Wolność zrodzona z siły, determinacji i odwagi przekraczania własnych granic

Na pytanie internautki dotyczące cen produktów, Julia Wieniawa odpowiedziała, że z pewnością będą one "przystępne". Cóż, pozostaje liczyć, że zgodzą się z tym fani, którzy z pewnością w swojej kosmetycznej kolekcji zapragną mieć produkty z marki tworzonej przez Julię.

Julia Wieniawa zbiera gratulacje



W komentarzach pod postem dotyczącym nowego projektu pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów i znajomych artystki. Julia Wieniawa gratulacje przyjęła między innymi od Maffashion, Sylwii Lipki czy Vanessy Aleksander.

Już teraz widać, że nowy projekt gwiazdy nie przejdzie bez echa w gronie influencerów i celebrytów. Czekamy na moment, w którym będzie można przetestować produkty podpisane nazwiskiem Wieniawy.

