Zofia Świątkiewicz to 19-letnia córka aktorki Joanny Kurowskiej i zmarłego przed laty Grzegorza Świątkiewicza. Jak się okazuje, nastolatka ma aspirację do zostania gwiazdą internetu, bowiem regularnie dodaje intrygujące zdjęcia i filmiki w mediach społecznościowych. Dziewczyna nie boi się kontrowersji, co nie do końca podoba się jej znanej mamie. Przekonajcie się zresztą sami.

Córka Joanny Kurowskiej szokuje w mediach społecznościowych

Wszystko wskazuje na to, że 19-letnia Zofia chce pójść w ślady mamy i również zyskać popularność. Przypomnijmy, że nastolatka zadebiutowała już przed kamerą u boku Joanny Kurowskiej. Wystąpiła w serialu "O mnie się nie martw". Jak na razie na horyzoncie nie widać kolejnych filmowych propozycji, jednak córka aktorki znalazła inny sposób, żeby było o niej głośno.

Zofia Świątkiewicz jak większość jej rówieśników jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie i TikToku. To właśnie tam zamieszcza odważne zdjęcia i filmiki. Na jednym z dodanych przez nią TikToków wystąpiła również Joanna Kurowska. Córka poprosiła mamę, aby ta oceniła jej zdjęcia. Takiej opinii z pewnością się nie spodziewała.

Okropne, obrzydliwe, wstrętne! Nie wiadomo, kto to jest i ten ktoś, kto siedzi tam na schodach, jest ohydny- oceniła czule Kurowska.

Czy aktorka była zbyt ostra? Poniżej zobaczcie nagranie z reakcji aktorki.

Przesadziła?

