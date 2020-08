Tomasz Kammel na wspólnym zdjęciu z Claudią Schiffer. "Chodziliśmy kiedyś ze sobą"

mClaudia Schiffer to niekwestionowana legenda modelingu. Niemiecka piękność karierę robiła w latach 90., kiedy to top modelki stawały się wielkimi gwiazdami. Sesji zdjęciowych z jej udziałem, okładek czy przejść po wybiegach u prestiżowych projektantów nie da się pewnie zliczyć. Ale czy ktoś z Was pamięta, że miała "wspólny moment" z Tomaszem Kammelem? On tak. I postanowił to przypomnieć.

Tomasz Kammel "chodził" z Claudią Schiffer

Tomasz Kammel w telewizji pracuje od lat. Jego kariera nie hamuje, a w TVP wciąż cieszy się bardzo mocną pozycją (według ostatnich doniesień interesuje się nim także TVN). Prezenter trudni się także konferansjerką. Na swoim Instagramie udostępnił zdjęcie sprzed lat. Widzimy na nim jego i kroczącą obok w pięknej mini sukience Claudię Schiffer. Zachwycony Kammel trzyma w dłoni mikrofon, więc domyślamy się, że na imprezie nie występował jako model.

Claudia Schiffer ma urodziny - podpisał zdjęcie dowcipny Tomasz. - Chodziliśmy kiedyś ze sobą. #wiemzetobylowczoraj #happybirthday

Dowcip docenili fani prezentera.

Dobre to, bardzo - pisali internauci.

Chyba raczej koło siebie, ale też się liczy.

Mistrz.

Claudia Schiffer skończyła 50 lat

Modelka na własnym instagramowym profilu nie pochwaliła się co prawda, że "chodziła" z Tomaszem Kammelem, ale pokazała internautom fotografię z tortem. Ubrana była, jak przystało na top modelkę w oryginalną, niebieską kreację marki Balmain (otrzymała ją w urodzinowym prezencie od dyrektora kreatywnego marki). Internauci zgodnie twierdzili, że czas się dla niej zatrzymał. Nic dziwnego - Claudia nadal może pochwalić się perfekcyjną figurą, nie przesadza z chirurgią plastyczną. Jaki jest sekret jej urody? Niestety nie zdradziła, ale podejrzewamy, że geny i dobre kremy to duet idealny.