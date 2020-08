Karolina Pajączkowska dostała nowy program w TVP! Poprowadzi pasmo informacyjne

Karolina Pajączkowska początkowo marzyła o robieniu kariery w modelingu. Pierwszym krokiem przybliżającym ją do spełnienia marzeń był castingu do programu "Top model", w którym dziennikarka wzięła udział w 2011 roku. Wydaje się jednak, że dla pięknej Karoliny chodzenie po wybiegu i pozowanie do zdjęć było za mało ambitnym zajęciem - wtedy postanowiła spróbować swoich sił jako prezenterka. W 2016 roku zaczęła pracę w TVN24 BiŚ, a trzy lata później - w listopadzie 2019 roku przeszła do TVP Info, gdzie pracuje do dziś. Jednak to nie praca w telewizji przyniosła jej rozpoznawalność, a głośna afera z seksizmem w tle. Dziennikarka powiedziała wprost, z czym musi mierzyć się każdego dnia. Jej wyznanie odbiło się szerokim echem w mediach.

Karolina Pajączkowska dostała nowy program. Wyrasta na gwiazdę TVP?

Jak podają wirtualnemedia.pl w TVP powstaje nowe pasmo informacyjne, które będzie podzielone na trzy bloki, a każdy z nich ma trwać godzinę. Program powstaje z myślą o widzach Telewizji Polskiej na stałe zamieszkujących tereny Stanów Zjednoczonych i Kanady, dlatego jego emisja zapowiadana jest na 3:00 rano polskiego czasu.

W ciągu 60 minut telewidzowie będą mogli obejrzeć 40-minutowy serwis informacyjny po polsku, wersję anglojęzyczną wiadomości oraz krótki program "Ameryka wybiera" poświęcony w całości wyborom prezydenckim. Program ma być realizowany codziennie, a jego gospodarzami zostali Rafał Stańczyk i Karolina Pajączkowska.

