Beata Kozidrak u Karola Paciorka opowiedziała o swojej książce. "Będzie zaj*bista". Opisze w niej głośny rozwód

Beata Kozidrak to niewątpliwie królowa polskiej sceny, na której występuje już ponad 40 lat. Piosenkarka jest jedną z nielicznych gwiazd, które świetnie prosperują na rynku, bez wywlekania na wierzch perypetii z życia prywatnego. Mimo to życie rodzinne artystki wydaje się bardzo interesujące dla mediów oraz internautów. Kilka lat temu Beata Kozidrak rozwiodła się z Andrzejem Pietrasem, z którym to założyła zespół Bajm. W mediach nie opowiadała o kulisach rozwodu, jednak w najnowszym wywiadzie zapowiedziała, że to właśnie dzień zakończenia małżeństwa zainspirował ją do napisania książki.

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Wakacyjna Beata Kozidrak na zakupach. Paparazzi przyłapali ją, jak kupuje wino i piwo. W takim wydaniu trudno ją spotkać

Beata Kozidrak pisze książkę. Opisze swój rozwód

Beata Kozidrak była gościem internetowego talk-show Karola Paciorka. Piosenkarka promowała projekt "Lech Music i Albo Inaczej - Lech Music: Festiwale Inaczej", jednak rozmowa zeszła również na inne tory. Co ciekawe, liderka Bajmu jest w trakcie pisania książki o sobie. W wywiadzie przyznała, że punktem wyjściowym będzie dzień jej rozwodu.

Książka będzie zaj*bista, jak ją skończę oczywiście. To nie do końca autobiografia. Jest taka dwuwarstwowość powiedzmy. Jeden wątek jest prawie teraźniejszy, to moment mojego rozwodu, bo w tym dniu wydarzyły się takie sytuacje, że musiałam to opisać. Na bazie tego, co wtedy się wydarzyło, będą moje wspomnienia, ale tylko moje-zapowiada Beata.

Paciorek i Beata Kozidrak rozmawiali również o #hot16challange. Prowadzący słusznie zauważył, że artyści w tekstach przemycali pewien rodzaju protest przeciw rządzącym. Jak się okazuje, piosenkarka takie rzeczy przerabiała jeszcze w latach 80. Wspomniała również, że zespół Bajm miał dwuletni zakaz występów w Warszawie. Wszystko przez piosenkę "Józek nie daruję ci tej nocy". Studenci w stolicy zmieniali refren i śpiewali "Wojtek nie daruję ci tej nocy", nawiązując tym samym do Jaruzelskiego i wprowadzenia stanu wojennego.

Mieliśmy dwuletni zakaz występów w stołecznym mieście Warszawa. Do tej pory mam to pismo - wspomina roześmiana gwiazda.

ZOBACZ: Kozidrak dementuje plotki o rozpadzie Bajmu. "Proponuję najpierw zapytać u źródła"

Następnie temat zszedł na temat LGBT. Paciorek przypomniał Beacie, że jest ikoną wśród społeczności LGBT. Co na to sama gwiazda?

W czym to może mi przeszkadzać? Każdy szuka swojego szczęścia i miłości w życiu Ja się czuje po prostu szanowana i lubiana przez społeczeństwo w ogóle - skwitowała.

Beata Kozidrak jeszcze nie skończyła pisać swojej książki, więc trudno mówić o jakiekolwiek dacie premiery, ale jesteśmy przekonani, że będzie to wydawniczy hit. Przeczytacie historię Beaty napisaną przez nią samą?