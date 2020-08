Od rozwodu Brada Pitta z Angeliną Jolie minął nieco ponad rok. Choć aktorzy rozstali się w 2016 roku po 11 latach związku i dwóch latach małżeństwa, długo nie mogli dojść do porozumienia w sądzie. Od czasu odzyskania "wolności", media co chwilę łączą przystojnego aktora z koleżankami z branży. Były plotki o romansie z 30-letnią aktorką Alią Shawkat, 42-letnią architekt Neri Oxman, a nawet pogłoski o powrocie do byłej żony - Jennifer Aniston, którą zostawił dla Angeliny. Ostatecznie jednak żadna z plotek nie znalazła pokrycia w rzeczywistości.

Brad Pitt zakochał się w niemieckiej modelce. Dzieli ich 29 lat

Okazuje się, że najgorętszy singiel Hollywood już nie jest do wzięcia. Brad Pitt zakochał się w Nicole Poturalski, z którą wybrał się na zagraniczne wakacje. Para została przyłapana przez paparazzi podczas wysiadania z auta na lotnisku i zmiany środka transportu.

Brad Pitt i jego nowa miłość byli widziani na lotnisku, gdzie przywiózł ich szofer, żeby zdążyli na następny lot. Wybrali się na wakacje na południe Francji. Nie zwracali na siebie uwagi, byli skromnie ubrani i szybko wsiedli do samolotu - zdradza informator "E!".

Choć między Bradem Pittem a Nicole Poturalski jest 29 lat różnicy, najwyraźniej im to nie przeszkadza.

Kim jest nowa dziewczyna Brada Pitta? To 27-letnia Nicole Poturalski

Wybranka Brada Pitta ma 27 lat i pochodzi z Niemiec. Modelka podkreśla, że ma polskie korzenie. Nicole Poturalski na swoim profilu na Facebooku wpisała Warszawę, jako jedno z miejsc zamieszkania. Fani Brada Pitta są zgodni: jego nowa partnerka wygląda jak połączenie Angeliny Jolie z Iriną Shayk!

Zobaczcie zdjęcia. Pasują do siebie?